Pieter Derks verwerkt 2016: 'Blijkbaar kunnen we álles normaal gaan vinden'

Ik accepteerde het volledig als nieuwsbericht. Ik dacht alleen maar: ja, misschien net wat minder buitenlandervaring dan Lady Gaga, maar diplomatiek gezien wel een wat stabielere keus dan Charlie Sheen. Ik ben de gekste dingen normaal gaan vinden in 2016.



Ik kan met droge ogen nieuwsberichten lezen over bijvoorbeeld een politieke partij speciaal voor mensen die nooit gaan stemmen, doet me niks, of over controleurs die na de kerst gaan checken of niemand zijn eigen konijn heeft opgevreten, ik neem het voor kennisgeving aan, je kan me na dit jaar echt álles wijsmaken. Alleen teletekst pagina 819 geloof ik niet, want daar is Feyenoord koploper in de Eredivisie. Dat zal dan wel weer nepnieuws zijn.

'Vrolijk kerstfeest'

Maar blijkbaar is er in de loop van 2016 sluipenderwijs een heleboel veranderd. Waren we begin dit jaar na de aanslag in Brussel nog een paar dagen helemaal van de kaart, met hashtags en speciale Facebook-profielfoto’s en de Eiffeltoren verlicht in de kleuren van de Belgische vlag, na de aanslag in Berlijn waren we er wonderbaarlijk snel weer bovenop.



De Eiffeltoren is volgens mij niet eens meer speciaal verlicht geweest. Maar die had de week ervoor ook net juist alle verlichting úit gedaan, dat was dan weer uit solidariteit met Aleppo. En je kan nou eenmaal niet bezig blijven. Dat is gewoon niet meer te doen in deze tijd. Zou een wonderbaarlijke lichtshow worden, op een willekeurige maandagavond in december: eerst de lichten uit voor Aleppo, dan een Russische vlag voor de vermoorde ambassadeur, dan een Duitse vlag voor de aanslag in Berlijn, dan een Zwitserse vlag voor de schietpartij in Zürich, en dan daarna nog ‘vrolijk kerstfeest’.

Ouderwets potje ophef

Maar het is wel een teken aan de wand, het gemak waarmee we over dingen heen kunnen stappen. We hadden eerder dit jaar nog de Panama Papers, dat gaf nog wel een aardig ouderwets potje ophef, maar toen een paar weken geleden naar buiten kwam hoe ook voetballers belasting ontwijken haalde iedereen zijn schouders op.



Tja, Christiano Ronaldo duikt voor de belastingen, maar Christiano Ronaldo duikt voor iedereen die in zijn richting blaast, dus nieuws kun je het niet noemen. En IKEA doet het ook. En Google. En Starbucks. En Facebook. Prins Bernhard deed het zelfs al, en die kon niet eens voetballen. En bovendien is de kans ook nog eens groot dat die belastingconstructies via Nederland lopen, want wij stonden dit jaar op de derde plaats in het rijtje met belastingparadijzen. De enige reden dat we onder Bermuda en de Kaaiman-eilanden zijn geëindigd is dat we geen tropisch eiland zijn. Je moet hier door de regen naar je brievenbusfirma wandelen. Dat zijn toch minpunten bij die jongens van de finance.

Gewenning

En natuurlijk, het heeft ook zijn voordelen, die gewenning. Zo heb ik maar twee dagen last gehad van het feit dat er een EK was zonder Nederlands Elftal, en toen was ik alweer vergeten dat er überhaupt ooit een Nederlands Elftal had bestaan. En het idee van een Europese Unie zonder Groot-Brittannië voelt al lang niet meer zo onheilspellend als het begin dit jaar werd voorgesteld.



Zelfs aan een wereld zonder Bowie, Cruijff, Prince en Cohen zullen we uiteindelijk wel kunnen wennen – maar dat komt misschien omdat ik het sentiment sowieso een beetje overdreven vond. "Alle jeugdhelden gaan dood", hoorde ik zestigers het hele jaar verzuchten, en ik dacht: nou, dat valt wel mee hoor. Hangt een beetje van je jeugd af. Henny Huisman leeft nog, Patrick Kluivert loopt nog rond, 2Unlimited is zelfs weer aan het optreden – ik vind het allemaal lang niet zo slecht gaan! Maar het is ook een enge gedachte, dat we dus blijkbaar álles normaal kunnen gaan vinden.

Geert Wilders

Dat we inmiddels niet meer verbaasd opkijken als Geert Wilders drie rechters knettergekke PVV-haters noemt, omdat ze hem durven te veroordelen, terwijl hij toch de stem van het volk is – ‘miljoenen mensen zijn het met me eens!’, was de verdediging van Geert, waarvan ik niet hoop dat het een geldig juridisch argument wordt, want dan kan straks elke verkrachter zeggen: ja maar edelachtbare, er zijn miljóenen verkrachters op de wereld, als u mij veroordeelt, veroordeelt u ons allemaal!



We zijn er natuurlijk aan gewend geraakt, dat Wilders steeds gekkere dingen roept om te kijken hoever hij kan gaan, hij is nou eenmaal de eerste treitervlogger die de Tweede Kamer heeft gehaald, maar als je alle uitspraken van ‘nepparlement’ tot ‘showproces’ nog eens op een rijtje zet zou je kunnen zeggen: hij erkent dus zowel het gezag van ons parlement als dat van onze rechters niet – als hij een baard had gehad en Arabisch had gesproken dan had Geert zichzelf waarschijnlijk al lang geleden het land uit geknikkerd.

“Donald Trump, tja, die kan morgen Italië de oorlog verklaren omdat hij zijn bek brandde aan een espresso”

Sluipende processen

Misschien is het toch wel handig om dit soort sluipende processen een beetje in de gaten te houden, in 2017. Want Poetin heeft inmiddels zoveel chaos gecreëerd dat we al vergeten zijn hoe kwaad we waren toen hij de Krim annexeerde, Erdogan heeft al zoveel journalisten opgepakt dat we niet eens meer weten hoe de eerste heette, en Donald Trump, tja, die kan morgen Italië de oorlog verklaren omdat hij zijn bek brandde aan een espresso – en niemand zou nog van zijn smartphone opkijken.



Misschien is het handig om nu alvast een lijstje te maken. Dingen die je niet normaal vindt. Als herinnering voor jezelf. En dan volgend jaar rond deze tijd nog eens te kijken of er iets veranderd is. Om gewoon eens op te schrijven dat je het bijvoorbeeld niet normaal vindt dat er militairen bij de ballenbak van de IKEA staan, of dat premier Wilders via twitter de Joint Strike Fighter afbestelt, of dat je een zonvakantie naar de Noordpool kan boeken, of dat minister Gordon op een staatsbezoek stond te flirten met minister Bieber van Canada.



Je weet maar nooit.