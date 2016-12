Bowie, Frey, Prince, Michael: Portretten van overleden muziekiconen

David Bowie (69) - 10 januari

Het was slechts twee dagen na het uitbrengen van zijn album Blackstar dat popicoon David Bowie op 69-jarige leeftijd overleed aan kanker. Zijn dood kwam als een verrassing; veel mensen wisten niet eens dat hij ziek was. Op zijn laatste album zijn verwijzingen te horen naar zijn ziekte. In de videoclip van het liedje Blackstar verschijnt Bowie bijvoorbeeld met verband om zijn ogen.

De Britse rockmuzikant werd in de late jaren zestig en begin jaren zeventig wereldberoemd met zijn hits Space Oddity en Heroes. Bowie werd in 1947 geboren als David Jones, maar veranderde als artiest zijn achternaam naar Bowie: vernoemd naar de Amerikaanse pionier Jim Bowie. Met het wezentje Ziggy Stardust en de daarbij horende tournee en album bereikte Bowie grote successen.

De carrière van de Brit begon snel daarna van de grond te komen in de VS en samen met landgenoot John Lennon schreef hij het liedje Fame, dat zijn eerste nummer 1-hit werd in Amerika. Ook zijn privéleven kwam geregeld in het nieuws, vaak veroorzaakt door zijn eigen - soms vreemde - interviews. Was hij nu wel óf niet biseksueel? Hoewel de extravagante Bowie eerst zei van wel, nam hij hier later weer afstand van.

Bowie behaalde opnieuw succes in de jaren tachtig met Under Pressure (met Queen), China Girl, This is not America en Dancing in the Street. De lijst van klassiekers die tegenwoordig nog steeds op de radio te horen zijn van Bowie is enorm. Bowie, een wereldster met alter-ego's.

Glenn Frey (67) - 18 januari

Glenn Frey, een van de oprichters van de Amerikaanse band Eagles, overleed begin dit jaar. De zanger stierf aan complicaties als gevolg van artritis, waar hij sinds 2000 aan leed, en een longontsteking.

Frey was mede-auteur van de meeste Eagles-hits, waaronder Take it Easy, Tequila Sunrise, Lyin' Eyes en Heartache Tonight. Met de band kreeg Frey zes Grammy Awards. Naast de successen die Frey behaalde met de band, deed hij het ook goed als soloartiest. Zo scoorde hij hits als The Heat is On en You belong to the city. In 2012 bracht hij zijn laatste soloalbum uit, After Hours.

Verder had Frey een bescheiden acteercarrière. Zo speelde hij een rolletje in de bekende televisieserie Miami Vice en was hij te zien in de films Let's get Harry en Jerry Maguire.

Prince (57) - 21 april

Op 21 april overleed de Amerikaanse zanger Prince op 57-jarige leeftijd aan een overdosis fentanyl. Het lichaam van de Cream-muzikant werd aangetroffen in zijn studio bij zijn huis in Paisley Park (Minnesota). Tijdens de American Music Awards hield zijn zus Tyka Nelson een emotioneel eerbetoon aan de zanger, toen zijn album en gelijknamige nummer Purple Rain​ postuum werd onderscheiden. Prince geldt als één van 's werelds grootste popsterren.

Prince werd in 1958 geboren als Prince Rogers Nelson. Dankzij de nummers Purple Rain, Let's Go Crazy en Kiss wist hij snel wereldfaam te behalen. Met zijn herkenbare disco, funk en jazz had Prince een herkenbaar geluid, dat miljoenen fans wereldwijd wist te boeien. Ook andere artiesten werkten graag met Prince samen: Patti Labelle, Candy Dulfer, Chaka Khan, Madonna.

Het muzikale zat er 'al vroeg in' bij Prince. Als zevenjarige schreef hij mogelijk al zijn eerste nummer. Daarna leerde hij snel meerdere instrumenten spelen en richtte hij met een jeugdvriend een band op. Prince was altijd een opvallende verschijning in de media. Zijn liefdesleven werd uitgebreid uitgelicht in roddelbladen. Ook liep hij jarenlang op hoge hakken, wat uiteindelijk tot pijn aan zijn heup leidde. Een maand voor zijn dood zei Prince te werken aan zijn memoires, met daarin zijn eerste herinnering tot aan zijn Half Time Show tijdens de Super Bowl in 2007.

Na zijn dood in april ontstonden meteen al discussies over naar wie de erfenis moet van de zanger. Wat gebeurt er met Paisley Park, de inboedel en het vermogen van de popzanger? Verschillende mensen deden dit jaar aanspraak op (een deel van) de erfenis. Inmiddels is bekend wat er met het erfgoed van Prince, Paisley Park, gaat gebeuren: er komt een museum in. De zanger had geen testament. Advocaten buigen zich nu over de vraag wie wat krijgt.

Op 22 november verscheen een Greatest Hits-album van de zanger, Prince 4 Ever. Er zou ook nog veel nieuw, nooit eerder uitgebrachte, muziek bestaan van de zanger. De waarde daarvan wordt geschat op bijna 32 miljoen euro.

Toots Thielemans (94) - 22 augustus

De legendarische mondharmonicaspeler Jean Baptiste Frédéric Isidor 'Toots' Thielemans overleed op 22 augustus op 94-jarige leeftijd door ouderdom in Brussel.

Thielemans werd geboren op 29 april 1922 en groeide op in de Brusselse volkswijk Marollen. Als tiener begon hij, vanwege zijn astma-aanvallen, te oefenen met het spelen van mondharmonica om zo zijn longen te trainen.

In de jaren vijftig verhuisde naar de VS, waar hij als groepslid van de Amerikaanse band van Charlie Parker grote bekendheid verwierf. Veel artiesten, waaronder Quincy Jones, Billy Paul, Stevie Wonder en Paul Simon werkten met 'Toots' samen. Ook was zijn muziek te horen in de Nederlandse serie Baantjer (Circle of Smile).

“Het grote jazzorkest in the sky is nu compleet. Zijn leven was tijdelijk, zijn muziek voor de eeuwigheid. Rust in vrede.” Belgische vicepremier

Thielemans was een multi-instrumentalist. Naast mondharmonica speelde hij ook goed gitaar. Zelfs zo goed, dat Beatle John Lennon geïnspireerd raakte door hem, toen hij Thielemans zag spelen. De mondharmonicaspeler woonde een groot deel van zijn leven in de Verenigde Staten, wat hem gekscherend de bijnaam 'Vlamerikaan' opleverde.

In 2014 zette hij een punt achter zijn carrière van ruim tachtig jaar. Hij werd begraven in het Belgische Terhulpen.

Mieke Telkamp (82) - 20 oktober

De zangeres die ook wel de 'koningin van de uitvaart' werd genoemd, vanwege haar liedje Waarheen, waarvoor, overleed op 20 oktober in haar woonplaats Zeist op 82-jarige leeftijd. De zangeres leefde sinds 2011 een teruggetrokken bestaan.

Telkamp groeide op in Oldenzaal en haalde in de jaren vijftig haar eerste successen als zangeres. Met de nummers Nooit op Zondag en Eb en Vloed wist ze een groot publiek te trekken. Ook in het buitenland was ze een geliefde artiest. Nadat ze op doktersadvies eind jaren zestig een tijdje moest stoppen, besloot ze een paar jaar later om opnieuw het artiestenvak in te gaan.

Haar hit Waarheen, waarvoor betekende de grote comeback van Telkamp. Het was de eerste keer dat Telkamp een gouden plaat kreeg voor een nummer. Het liedje was geschreven op de melodie van Amazing Grace. Hoewel Waarheen, waarvoor - nog steeds - op veel uitvaarten te horen is, wilde ze zelf niet dat dit zou worden gedraaid op haar crematie. Ze koos voor het nummer Once Upon a Time in the West

Telkamp hield zich naast zingen ook nog bezig met andere mediaklussen: voor het tijdschrift Weekend hield ze een adviesrubriek bij. Ook was ze een van de vaste panelleden van de Wie-kent-kwis van de AVRO. Voor haar carrière ontving Telkamp een koninklijke onderscheiding; ze werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Leonard Cohen (82) - 7 november

De wereldberoemde zanger en dichter Leonard Cohen overleed op 82-jarige leeftijd na een val in zijn slaap in Los Angeles. Zijn management maakte het overlijden wereldkundig met een bericht op Facebook. "We hebben een van de meest gerespecteerde visionairen in de muziekwereld verloren." Beroemdheden reageerden geschokt op zijn dood.

Cohen werd op 21 september 1934 geboren in Montreal, Canada. Hoewel Cohen wereldwijd bekend staat als muzikant, begon hij zijn carrière als dichter. Met zijn dichtbundel Let Us Compare Mythologies (1956) werd hij beroemd in zijn geboorteland. Ook in de jaren zestig bleef hij gedichten en boeken schrijven. Daarna begon hij met het schrijven van liedjes voor artiesten.

In 1967 bracht hij zijn eerste album Songs of Leonard Cohen uit, dat uiteindelijk zelfs goud werd in de Verenigde Staten en platinum in Australië. Het debuutalbum, met daarop zijn hit Suzanne, werd de doorbraak van Cohen als zanger. Herman van Veen maakte van Suzanne een Nederlandse versie. Ook het nummer Hallelujah, dat Cohen in 1984 maakte, werd wereldberoemd door de vertolking van Jeff Buckley.

Zowel in zijn muziek als in zijn gedichten zaten verwijzingen naar verloren liefdes, de Bijbel en de oorlog. In de jaren negentig trok de zanger zich terug in een boeddhistisch klooster om te mediteren. Dat moest hem naar verluidt helpen bij zijn depressies en neigingen naar "oneindige zelfanalyses". Hij bleef in die tijd productief. Toen hij een aantal jaren later terugkwam had hij honderden nieuwe gedichten en liedjes gemaakt.

Cohen kampte al een lange tijd met gezondheidsproblemen. In 2013 trad hij voor het laatst op in Nederland.

George Michael (53) - 25 december

Op de valreep van 2016 overleed popicoon George Michael op 53-jarige leeftijd in zijn woonplaats Londen. De zanger overleed - ironisch genoeg - op Eerste Kerstdag, het moment dat zijn wereldhit Last Christmas overal ter wereld door de luidsprekers schalt. "Het is met groot verdriet dat ik moet mededelen dat onze geliefde zoon, broer en vriend George thuis is overleden tijdens de Kerst", meldde zijn publicist de dood van Michael.

Michael werd op 25 juni 1963 geboren in Londen als Georgios Kyriacos Panagiotou, zoon van een Grieks-Cypriotische restauranthouder. Op zijn achttiende richtte hij samen met zijn jeugdvriend Andrew Ridgeley de popgroep Wham! op. De groep zorgde voor de eerste successen van Michael. Met de liedjes I'm Your Man, Wake Me Up Before You Go-go en Club Tropicana schreef het popduo geschiedenis.

Wham! bleek niet genoeg voor Michael, hij wilde meer doorgroeien als solo-artiest. Dat lukte hem met zijn debuutsingle, het indrukwekkende Careless Whisper, waarin hij zingt over een overspelige man. Het nummer schreef hij samen met Ridgeley. Later bekende hij dat hij de tekst, ondanks het succes, helemaal niet zo goed vond. Met zijn debuutalbum Faith stond Michael internationaal direct op de kaart als solozanger. In zijn liedjes schuwde hij controversiële onderwerpen niet. Overspel, drugs, kritiek op politici en huiselijk geweld kwamen meerdere malen aan bod.

Toch verliep zijn artiestenloopbaan niet zonder kleerscheuren. Michael was - mede dankzij door hemzelf gecreëerde imago van een 'heteromacho' - een gewild onderwerp voor roddelpers. Hij kwam geregeld in het nieuws door zijn drugs- en drankgebruik, arrestaties en rechtszaken. Hij leed aan depressies en maakte een tijd lang geen muziek meer.

Er waren plannen voor een nieuw album van Michael, dat in 2017 zou moeten verschijnen.

