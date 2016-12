Sport: Verstappen en acht keer goud kleuren 2016 oranje

Tussen alle nieuwe sporthelden die opstaan is 2016 ook het jaar waarin de allergrootste van Nederland ons ontvalt: Johan Cruijff. Het was bekend dat de drievoudig Europees voetballer van het jaar leed aan longkanker, maar zijn overlijden op 24 maart komt hard aan. Nederland rouwt en overal ter wereld wordt Cruijff, die 68 jaar geworden is, herdacht en geroemd. Met bokser Mohammed Ali (74) is hij wereldwijd de grootste sportlegende die dit jaar overlijdt.

Drie weken voor zijn dood is Max Verstappen een van de laatste Nederlanders die met Cruijff op de foto gaat. De oud-speler van FC Barcelona is op het circuit van Catalonië voor een bezoek aan de jonge Formule 1-coureur, over wie in 2016 steeds vaker wordt gezegd dat hij als sportman misschien net zo groot kan worden als Cruijff.

Verstappen is zelf wereldnieuws als hij op 15 mei als eerste Nederlander én als jongste coureur ooit (18 jaar en 228 dagen) een Grand Prix wint. In zijn Red Bull profiteert hij tijdens de race in Spanje van het vroege uitvallen van Mercedes-coureurs Nico Rosberg en Lewis Hamilton en houdt hij de concurrentie achter zich. Het gebeurt op het circuit in Catalonië, de plek waar hij tweeënhalve maand eerder Cruijff had ontmoet.

In de rest van het jaar blijft Verstappen imponeren, al wint hij geen Grand Prix meer. Mede door een spectaculaire inhaalrace in Brazilië – hij rijdt in de regen van de zestiende naar de derde plaats – eindigt hij als vijfde in de WK-stand. De strijd om de wereldtitel is zoals verwacht een onderonsje tussen Rosberg en Hamilton. De Duitser wint en kondigt enkele dagen later zijn afscheid aan.

Kruijswijk

Naast Verstappen zijn er twee Nederlandse sporters die in het voorjaar voor een hype zorgen. Op Roland Garros stunt Kiki Bertens in de eerste ronde tegen Angelique Kerber, de beste tennisster van het jaar, en dat is het begin van een spectaculaire opmars en mogelijk de eerste Nederlandse eindzege ooit op Roland Garros. Helaas verliest Bertens in de halve finale van Serena Williams.

Steven Kruijswijk komt nóg dichter bij een historische overwinning. De renner van Lotto-Jumbo is sterker dan ooit in de Giro d'Italia, waar hij in de laatste week verrassend alle favorieten op achterstand rijdt en zo de eerste Nederlander ooit lijkt te gaan worden die de Italiaanse rittenkoers wint.

In de voorlaatste bergetappe slaat het noodlot echter toe. Kruijswijk houdt de bocht niet in de afdaling, vliegt over de kop en komt hard in de sneeuw terecht. Vincenzo Nibali pakt de roze trui, terwijl de gehavende Kruijswijk niet eens meer het podium haalt.

De excellerende Kruijswijk staat niet op zich. Nederland kent in 2016 een uitstekend wielerjaar, mede dankzij Bauke Mollema (Clasica San Sebastian) en Wout Poels (Luik-Bastenaken-Luik) die ons land aan fraaie klassiekerzeges helpen.

Tijdens de Tour de France is Poels de meesterknecht van winnaar Chris Froome. De Brit van Sky controleert, al is hij de regie een keer kwijt. Legendarisch is het beeld van Froome die in paniek de Mont Ventoux op rent omdat zijn fiets stuk is. De jury is mild, waardoor hij geen tijd verliest. Een van de concurrenten die Froome aftroeft is Nairo Quintana, die derde wordt. Twee maanden later neemt de Colombiaan revanche door de Vuelta a España te winnen.

De meest in het oog springende Nederlander tijdens de Vuelta is Robert Gesink met een ritzege in de bergen, maar tijdens de Tour draait het voor ons land vooral om Tom Dumoulin. Nadat hij in Apeldoorn al een tijdrit in de Giro wint, herhaalt hij dat kunstje in Frankrijk. Dumoulin wint ook de koninginnenrit, maar door een val in de laatste week verlaat hij de Tour in tranen. Zijn pols is gebroken en gevreesd wordt dat Dumoulin de Olympische Spelen in Rio de Janeiro moet missen.

Schippers

De Spelen zijn in augustus het absolute hoogtepunt van het sportjaar en dat had het ook voor Dumoulin moeten zijn. Ondanks de pijnlijke pols gaat hij van start in de tijdrit, maar in plaats van goud wordt het zilver.

Ook Dafne Schippers moet in Brazilië tot haar eigen onvrede genoegen nemen met zilver op de 200 meter en op de 100 meter heeft ze met de vijfde plaats slechts een bijrol. Vooral haar tweede plaats op de 200 meter doet pijn, omdat de Utrechtse als regerend wereldkampioene voorbestemd leek om de Nederlandse koningin van Rio te worden. Met zilver tekent Schippers echter ook voor een bijzonder moment. Het is de eerste Nederlandse atletiekmedaille op de Spelen in 24 jaar.

In de paardensport en het langebaanzwemmen stelt Nederland wel echt teleur in Rio. Tegen de traditie in wordt in die takken van sport geen enkele medaille gepakt. Ranomi Kromowidjojo, de zwemkoning van vier jaar eerder, wordt vijfde (100 meter vrij) en zesde (50 meter vrij). Ook bij judo (brons voor Anicka van Emden) en hockey (zilver voor de vrouwen) is de oogst niet zoals verwacht.

Het zijn vooral de kleinere sporten die Nederland toch nog aan een respectabel aantal van negentien medailles helpen (acht keer goud, zeven keer zilver en vier keer brons), eentje minder dan in 2012 in Londen. In het openwaterzwemmen is er goud voor Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal en ook óp het water excelleert Nederland. Zeilster Marit Bouwmeester, windsurfer Dorian van Rijsselberghe en het oppermachtige roeiduo Maaike Head en Ilse Paulis veroveren een olympische titel.

Baanwielrenster Ellis Ligtlee verrast met goud op de keirin en Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen bezorgen Nederland de eerste olympische beachvolleybalmedaille (brons) ooit. Nouchka Fontijn (zilver) zorgt voor een primeur bij het vrouwenboksen.

Van Gelder

Turnster Sanne Wevers maakt met haar gouden balkoefening de val van Epke Zonderland meer dan goed. Haar sensationele prestatie verdrijft bovendien het chagrijn binnen de Nederlandse turnploeg, nadat Yuri van Gelder zorgt voor dé rel van de Spelen. De ringenspecialist viert het bereiken van de finale met alcohol en keert tegen alle afspraken in veel te laat terug in het olympisch dorp. Chef de mission Maurits Hendriks voelt zich genoodzaakt de wereldkampioen van 2005 naar huis te sturen en dat levert hem een stortvloed aan kritiek op.

Hendriks maakt zich ook al niet populair omdat hij olympiërs die geen medaille hebben gepakt verplicht halverwege de Spelen terug naar Nederland te reizen. De term 'losersvlucht' is geboren.

Ook veelbesproken is het goud in de wielerwedstrijd voor Anna van der Breggen, al gaat het vooral om de zware valpartij van haar ploeggenoot Annemiek van Vleuten. De Utrechtse lijkt op weg naar goud, tot ze in afdaling over de kop slaat en roerloos blijft liggen. Er wordt even gevreesd voor het leven van Van Vleuten, maar met een hersenschudding en wat scheurtjes in de wervelkolom valt de schade gelukkig mee.

Vanuit internationaal perspectief kan Rio gekenmerkt worden als het toernooi waarop twee van de grootste sportmannen ooit op glorieuze wijze afscheid nemen van de Spelen. Usain Bolt sprint voor de derde keer op rij naar drie keer goud en zwemlegende Michael Phelps vult zijn ongekende prijzenkast verder aan. Met een totaal van achttien keer olympisch goud was hij al recordhouder en daar komen in Rio nog eens vijf titels bij.

Kramer

Een maand na de Spelen boekt ons land nog veel meer succes op de Paralympische Spelen in Rio. De Nederlandse equipe gaat naar huis met het duizelingwekkende aantal van 62 medailles: zeventien keer goud, negentien keer zilver en 26 keer brons.

De grote afwezige bij de Paralympics is Rusland, nadat dat land bij atletiek ook al geweerd was van de Spelen. Het is het gevolg van alle dopingschandalen binnen de Russische sport. Twee rapporten van het antidopingagentschap WADA berichten over grootschalig door de staat gestuurd dopinggebruik en tennisster Maria Sharapova is een van de vele Russische sporters die betrapt wordt op het gebruik van meldonium, een middel tegen hartproblemen dat sinds 1 januari 2016 op de zwarte lijst staat. Het komt de vijfvoudig Grand Slam-winnares op een schorsing voor vijftien maanden te staan.

Ook de Russische schaatsers komen door de dopingonthullingen onder een vergrootglas te liggen. Pavel Kulizhnikov troeft in februari op het WK sprint in Seoul Kjeld Nuis (zilver) en Kai Verbij (brons) af, waarna hij betrapt wordt op meldonium. Een schorsing blijft in zijn geval echter uit. Bij de vrouwen gaat de titel op de sprint naar de Amerikaanse Brittany Bowe.

De Tsjechische Martina Sablikova is de allroundkampioene van 2016 met goud op het EK én het WK. Bij de mannen gaan beide allroundtitels zoals zo vaak de laatste jaren naar Sven Kramer. Verder keert Jorien ter Mors op fraaie wijze terug als langebaanschaatsster. Na een jaar afwezigheid pakt ze bij de WK afstanden in Kolomna goud op de 1000 en de 1500 meter.

Ook in andere sporten is er Nederlands succes op EK's en WK's. Kort voor de Spelen snellen Schippers en Churandy Martina in het Olympisch Stadion in Amsterdam naar de Europese titel op de 100 meter. Schippers pakt ook nog goud met de estafetteploeg en Anouk Vetter is verrassend de sterkste op de zevenkamp.

Bij de EK zwemmen in mei in Londen is er individueel goud voor Kromowidjojo (50 meter vrij) en Sebastiaan Verschuren (200 meter vrij). In december neemt Kromowidjojo op de WK kortebaan in het Canadese Windsor met goud op de 50 meter vrij nog een heel klein beetje revanche voor haar mislukte Spelen. Ook motorcrosser Jeffrey Herlings, veldrijdster Thalita de Jong en dammer Roel Boomstra mogen zich in 2016 wereldkampioen noemen, terwijl darter Michael van Gerwen juist alles wint behalve het WK.

Rico Verhoeven verovert geen titel tegen Badr Hari, maar bij het 'kickboksgevecht van de eeuw' staat wel veel prestige op het spel. De 27-jarige Brabander wordt uitgeroepen tot winnaar, al eindigt het duel met een anticlimax omdat de vijf jaar oudere Hari in de tweede ronde geblesseerd moet opgeven.

Ronaldo

Bij de teamsporten steken er twee nationale ploegen bovenuit. De honkballers doen bij het EK in Hoofddorp wat er van ze verwacht wordt door de titel te pakken. Voor de handbalsters is Europees goud net te hoog gegrepen, maar Oranje laat in 2016 wel zien dat het definitief aansluiting heeft gevonden bij de wereldtop. Na de vierde plaats in Rio komt Nederland eind 2016 op het EK in Zweden tot de finale, waarin Noorwegen met slechts een doelpunt verschil te sterk is.

Uiteraard is het belangrijkste EK van 2016 het EK voetbal in Frankrijk, maar daar schittert Oranje na 32 jaar door afwezigheid. België is er wel bij, maar de 'gouden lichting' van onze zuiderburen stelt teleur. Na een 3-1 nederlaag in de kwartfinale tegen het op papier zwakkere Wales is de Belgische EK-droom voorbij.

Mede door de uitbreiding van zestien naar 24 landen is Wales niet het enige 'kleintje' dat ver komt. Hongarije, Ierland en zelfs Noord-Ierland halen de knock-outfase, maar de absolute verrassing is IJsland. Oud-Eredivisiespitsen Kolbeinn Sigthorsson en Alfred Finnbogason en zelfs voormalig NEC-doelman Hannes Halldorsson brengen het land met slechts 330.000 inwoners in extase door Engeland uit te schakelen. In de kwartfinales wordt de IJslandse opmars pas een halt toegeroepen door Frankrijk.

Frankrijk is ook de favoriet voor de titel, zeker als dankzij uitblinker Antoine Griezmann wereldkampioen Duitsland wordt verslagen in de halve eindstrijd. Alleen Portugal moet nog even verslagen worden in de finale in Parijs, maar dat lukt niet. Door een goal van Eder in de verlenging veroveren de Portugezen hun eerste EK-titel ooit.

Hoewel Cristiano Ronaldo het grootste deel van de eindstrijd in Parijs geblesseerd toekijkt, is de Portugees wel dé speler van 2016. In mei wint hij ook al de Champions League door met Real Madrid stadgenoot Atletico vanaf de strafschopstip te verslaan. Het is dan ook geen verrassing dat Ronaldo in december voor de derde keer in zijn loopbaan de Gouden Bal in ontvangst mag nemen.

Blind

Ondertussen ploetert het Nederlands elftal verder. Het wordt nooit rustig rond Oranje, waar het een komen en gaan is van spelers en trainers. Tot onvrede van bondscoach Danny Blind vertrekken zijn assistenten Marco van Basten en Dick Advocaat. Na de 0-1 nederlaag in oktober tegen Frankrijk lijkt de tweede plaats in de kwalificatiegroep het hoogst haalbare. Het WK 2018 is nog ver weg.

In de lagen boven Blind rommelt het binnen de KNVB. De nieuwe technisch directeur Hans van Breukelen ligt maandenlang onder vuur, onder meer omdat de beoogde nieuwe assistent-bondscoach Ruud Gullit hem als onbetrouwbaar bestempelt. KNVB-directeur Bert van Oostveen legt zijn functie neer, waarna de clubs niet akkoord gaan met Gijs de Jong als opvolger. KNVB-voorzitter Michael van Praag doet een gooi naar het UEFA-voorzitterschap, maar de Sloveen Aleksander Ceferin krijgt veel meer stemmen. Met Gianni Infantino krijgt ook de FIFA, na achttien jaar Sepp Blatter, een nieuwe voorzitter.

Onze eigen Eredivisie kent in 2016 een van de spectaculairste laatste speeldagen ooit. Een goal (1-1) van De Graafschap-middenvelder Bryan Smeets houdt Ajax van de landstitel af. Het al afgeschreven PSV profiteert door met 1-3 te winnen bij PEC Zwolle. Internationaal is het ook een geslaagd seizoen voor de Eindhovense club, die bijna Atletico Madrid uitschakelt in de achtste finales van de Champions League. Na twee keer 0-0 zijn de Spanjaarden sterker vanaf de strafschopstip.

Van Gaal

De KNVB-beker is voor Feyenoord dankzij een 2-1 zege op FC Utrecht in De Kuip. Het jaar van de Rotterdammers wordt nog mooier, want Feyenoord sluit het jaar af als 'Herbstmeister' waardoor de club mag dromen van de eerste landstitel sinds 1999.

Zo spectaculair als de eindzege van Leicester City zal het echter nooit worden. De 'Foxes' zorgen voor het voetbalsprookje van 2016 door met een van de kleinste budgetten van de Premier League kampioen te worden. De Engelse ploeg van de Italiaanse trainer Claudio Ranieri troeft onder meer het steenrijke Manchester United van trainer Louis van Gaal af. De 'Red Devils' pakken wel de FA Cup, maar dat is voor Van Gaal niet genoeg om ontslag te voorkomen.

Sprookjes worden ook werkelijkheid in de Verenigde Staten, waar de honkballers van de Chicago Cubs na 108 jaar de World Series winnen en LeBron James de basketballers van de Cleveland Cavaliers naar de eerste titel ooit in de NBA leidt.

Het sportjaar 2016 eindigt echter met een nachtmerrie als bij een vliegramp in Colombia vrijwel de gehele selectie en staf van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense om het leven komt. Slechts drie spelers overleven de ramp. De internationale voetbalwereld is in rouw, maar biedt ook een helpende hand. Er staat begin volgend jaar een benefietwedstrijd gepland tussen Brazilië en Colombia en meerdere voetballers bieden aan desnoods gratis voor de club te gaan spelen, zodat ook Chapecoense in 2017 verder kan.