Achterklap: Het jaar waarin alles anders werd

Nog nooit eerder worden beroemdheden zo geconfronteerd met het feit dat ook zij maar gewone mensen zijn: ondanks dat zo'n beetje iedere bekende Amerikaan zich bij Hillary Clinton aansluit, wint Donald Trump de verkiezingen.

Katy Perry, Madonna, Beyoncé, Meryl Streep, Amy Schumer en Lady Gaga spreken zich allemaal uit voor de eerste vrouwelijke president van Amerika. Op 8 november staan de dames en bekende heren als George Clooney, Jay Z, Justin Timberlake en Robert DeNiro allemaal relaxt te wachten op de uitslagen. Zij weten het zeker: met hun steun wint Hillary het met gemak van Trump.

Dat blijkt niet het geval en al snel slaan de gemoederen om: waar de bekende zangers en acteurs zich steeds openlijk uitlieten over hun politieke voorkeur is het ineens stil. De celebs weten: hun macht is niet half zo groot als zij dachten.

Kim & Kanye

Gelukkig is daar Kanye West, die zelf geen stem heeft uitgebracht, maar niet bang is om te vertellen dat hij wél op Donald Trump had gestemd als hij 8 november zijn biljet had ingevuld. Fans reageren woedend: Kim Kardashian was voor Hillary, hoe kon Kanye dat dan niet zijn?

Kanye blijkt serieus in zijn overwegingen: midden december gaat hij op bezoek bij de toekomstige president van de Verenigde Staten. De rapper wil "multiculturele vraagstukken" behandelen met Trump.

Dat op zichzelf is niet heel vreemd, maar als we twee weken eerder kijken, blijkt dat Kanye niet helemaal lekker in zijn vel zit. De rapper moet optredens afzeggen en ligt enkele dagen in het ziekenhuis met uitputtingsverschijnselen en stress. Kanye zou een psychose hebben gehad en dat is mogelijk de reden voor zijn plotselinge politieke bemoeienissen.

De psychose die Kanye heeft gehad komt niet uit het niets. Zijn echtgenote Kim wordt in oktober overvallen in haar hotelkamer in Parijs. De inbrekers bedreigen haar met een pistool en nemen voor miljoenen euro’s aan juwelen mee. Het blijkt een keerpunt voor Kanye: waar hij daarvoor wel eens wat vreemde uitspraken doet, blijft hij nu aan een stuk doorgaan op sociale media en bij openbare gelegenheden.

Het huwelijk van de twee heeft het zwaar te verduren. Waar ze aan het begin van het jaar in hun strijd tegen Taylor Swift, die woedend was over de teksten van het nummer Famous, nog een team zijn, is het stel aan het eind van het jaar amper samen te zien. Ingewijden fluisteren zelfs dat een scheiding slechts een kwestie van tijd is.

Brangelina

Kim en Kanye zijn niet de enige met problemen: in september blijkt dat Hollywoods favoriete koppel Brad Pitt en Angelina Jolie het voor gezien houdt. De twee kunnen het niet eens worden over de opvoeding van de kinderen en allerlei andere belangrijke dingen en besluiten te scheiden. Waar het eerst nog een keurige breuk lijkt te worden, verschijnen er al snel verhalen over een mogelijke mishandeling door Brad van hun zoon Maddox.

Hoewel het stel zich weinig uitlaat over de scheiding, draait de roddelpers overuren: Angelina wilde al langer bij Brad weg, Brad had een affaire met tegenspeelster Marion Cotillard en Angelina vond Brad een slechte vader.

Het officiele einde van het huwelijk van Brangelina is nog niet beklonken: het stel moet het nog, ongetwijfeld onder begeleiding van een heel leger advocaten, eens worden over de verdeling van het geld, de voogdij over de kinderen en alle eigendommen.

Johnny en Amber

Toch is de scheiding van Brangelina niet de heftigste van het jaar. Die titel gaat naar Johnny Depp en Amber Heard. In mei 2016 blijkt dat de twee uit elkaar gaan. Hoewel het eerst nog gaat over "onoverkomelijke verschillen", blijkt al snel dat er meer aan de hand is.

Even na de bekendmaking verschijnen er verhalen dat Johnny zijn echtgenote geslagen zou hebben. Later is op videobeelden te zien hoe Johnny agressief met deuren en spullen smijt als hij ruzie heeft met Amber. De actrice heeft de video zelf opgenomen, naar eigen zeggen uit zelfbescherming.

De twee worden het sneller eens dan Brad en Angelina en dus ondertekenen Amber en Johnny in 2016 nog de scheidingspapieren. Een voorwaarde: Johnny moet geld betalen aan een organisatie die opkomt voor vrouwen die zijn mishandeld.

Babynieuws

2016 is niet alleen dood en verdoemenis, er is ook mooi nieuws. Zo wordt André Hazes (die zich geen junior meer laat noemen) vader, net als Arie Boomsma. Ook Anouk krijgt opnieuw een dochter en Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko worden samen de ouders van een zoon.

De verrassendste zwangerschap van 2016 gaat echter naar Carice van Houten: die blijkt een relatie te hebben met acteur Guy Pierce. In augustus wordt zoontje Monte geboren.

Helaas brengen baby's niet alleen mooie dingen met zich mee. Radio-dj Mattie Valk is dolgelukkig als kersverse vader totdat blijkt dat de tweeling die zijn vriendin heeft gekregen niet van hem is. Collega Wietze vertelt op de radio over het verdriet van zijn goede vriend. Enkele weken later keert Mattie weer terug. Inmiddels kan hij er zelfs grapjes over maken.

Geluk

Prins Harry heeft dit jaar meer geluk in de liefde. De roodharige royal is verliefd geworden op Suits-actrice Meghan Markle en doet daarbij iets heel opvallends. In een brief aan de pers schrijft de prins dat hij zich zorgen maakt om de veiligheid van zijn nieuwe vriendin en vraagt hen voorzichtig te zijn.

Harry is niet de enige die het liefdesgeluk in 2016 vindt, ook Sylvie Meis heeft weer een nieuwe vriend, model Sylvia Geersen blijkt acht dagen nadat ze haar man ontmoette getrouwd en ook Patricia Paay stapt nogmaals in het huwelijksbootje.

Wellicht een opluchting voor BN'ers, maar een verdriet voor roddelend Nederland: Albert Verlinde vertrekt bij RTL Boulevard. Na vijftien jaar vindt hij het tijd voor een nieuwe uitdaging en gaat aan de slag met 17.00 uur-show RTL Live.

Voor 2017 blijft er gelukkig genoeg mooi nieuws over: Katja Schuurman trouwt naar alle waarschijnlijkheid met vriend Freek en een huwelijk voor Rafael van der Vaart en Estavana Polman is ook niet uitgesloten.