Lezersmail: 'Komt u net lekker van een feessie af?'

Net van een feessie?

Dankuwel voor de snelle reactie. Fijn om te horen dat het probleem aangepakt gaat worden! Het valt me wel op dat u erg laat (of vroeg) wakker bent. Had u last van een nachtmerrie? Of komt u net lekker van een feessie af?

Ratten kietelen

Hai beterweters,

Ik heb drie jaar lang twee grote witte ratten gehad Karel en Ciske de rat. Ze waren vijftig centimeter lang, de staart niet meegemeten. Ik wist destijds in 1983 al dat ze het heerlijk vonden om lekker aangehaald te worden en dat ze achter je hand aangaan omdat ze dat leuk vinden. Karel ging graag mee op de motor op mijn schouder met z'n eigen helmpje op. Ciske was een ietwat teruggetrokken type. Ik was verrast dat ze het kietellen hebben ontdekt; wat een geleerden.

Van een 8 naar een 9

Lezer: Hierbij laat ik u weten dat het nieuws overzichtelijk wordt overgebracht door jullie, dus een 8 daarvoor.

Redactie: Bedankt voor dit mooie cijfer. Dat vinden we leuk om te horen. Wat kunnen we doen om er een 9 van te maken?

Lezer: Ik weet niet of het beter kan. Voor mij is een 8 een heel mooi cijfer. Op school was ik blij met een 6, vandaar. Groetjes.

Dichtkunst

Elke morgen top.

NU.nl met het nieuws in een notendop.

Voor maatschappelijk betrokken burgers een zegen.

Redactie ga zo door met deze nieuwsregen.

Hondenhandelaar

Beste redactie.

Is er bekend waar de puppies worden opgevangen die vandaag in Friesland gevonden zijn bij een foute hondenhandelaar? Wij zijn mogelijk geïnteresseerd om een van de hondjes een goed huis te kunnen bieden.

Milde dictatuur

Een volk een oor aannaaien en alles wat ze juist NIET willen door de strot douwen.

Geef mij maar een milde dictatuur waarin het kwaad wordt aangepakt zoals de Fillepijnen!!

Compliment

Ik ben erg blij met Uw artikelen, iedere dag op mijn laptop (op 200 procent vergroot)

Zo blijf ik toch een beetje op de hoogte,krant lezen gaat niet meer, en leren computeren vind ik erg leuk .

met vriendelijke groet, een blije lezer (89 jaar)

Verdwenen voet?!

Bij het bekijken van de fotoserie NUfoto zie ik op foto nr. 13 / 100 iets vreemd. "Koning Willem Alexander doet mee aan de traditionele Maori-verwelkoming …"

Rechts op de foto staat een dame achter een cameraman waarvan het linkerbeen zichtbaar is, alleen waar is haar voet?! Hij lijkt verdwenen! Het been verdwijnt in het gras, het houdt ineens op maar zo hoog is dat gras toch niet of zie ik dat verkeerd?!

Wij houden ook van jou

Hey Lieffie,

Tijd geleden alweer dat we elkaar gesproken hebben. Heb je later vandaag misschien tijd en zin om te skypen? Wij hebben inmiddels Hoi An achter ons gelaten en zitten in het grotere Da Nang 25km verder naar het noorden. Leuke stad, flink groot maar gelukkig kunnen we lekker rondcrossen met onze motorfietsen. Hoi An was inderdaad super romantisch met alle lampionnetjes. Was de perfecte plek om samen met jou te zijn lief <3

Erdogan in Schoonhoven

Geachte redactie,

Het spook van de ondemocratie wordt door velen onderschat. Vergelijk het met de opkomende vloed op het strand. Voordat je het weet, ben je omringd door water. Een sluipend democratisch uithollingsproces.

Gaandeweg past iedereen zich onbewust, ongemerkt en ongewild aan. Ook de pers voegt zich dan in dat keurslijf. Misschien iets ter zelf reflectie onder de kerstboom. Op u redacties - lokaal/nationaal - rust nu meer dan ooit een grote verantwoordelijkheid!!!

Erdogan zit sneller in Schoonhoven, aan de Lek of het IJ dan u bevroedt.

Publiciteit geilheid

Zoek zo snel mogelijk hulp bij een goéde psychiater!!

Volgens mij lijdt u aan een ernstige vorm van narcistisch egocentrisme met publiciteit geilheid als bijverschijnsel.

Ik meld dit, omdat ikzelf helaas zelf ook te laat door m'n omgeving werd gewaarschuwd dat ik ernstige verschijnselen van bi-polaire stoornis vertoonde.

Het is de plicht van een medeburger om als ie waarneemt dat er iets met z'n naaste niet in orde is en die persoon ernstig ziek is diegene daarop te attenderen.

Geen taalfouten

Geachte redactie,

Hartelijke dank! Vanochtend eindelijk een nieuwsbrief ZONDER TAALFOUTEN ontvangen!!

Lieve hond

Me lieve hond diesel is weg gelopen hij is waarschijnlijk achter een konijn aan gegaan en kon me door het slechte weer en onbekende omgeving niet meer horen en vinden hele park afgezocht maar niks gevonden.

Diesel is 1 jaar oud en is gechipt. Hij vind alles en iedereen leuk. kinderen, honden, volwassenen, katten iedereen is zijn vriend. Heb vannacht en vandaag de hele tijd gezocht ook met vrienden maar het mocht niet baten

Het gebeurde in het sloterpark naast het sloterparkbad.

Invormatsie

Ik vond die brief wel interzant ga zo door met invormatsie

Ik kan niet goed type maar ik hoopt dat u mij begrijp

Tijdschrift

Beste redactie,

Ik wil jullie bedanken voor het mooie tijdschrift! Ik heb er heel veel van geleerd! En heel veel inspiratie uit opgedaan. Ik keek erg op tegen die mensen in het tijdschrift en zag ze als voorbeelden. Ik ben dingen van hun gaan overnemen, zoals doorzettingsvermogen of de wil om te winnen en discipline. Ook ben ik er doelgerichter van geworden en beter in staat mijn doelen te behalen.

Geen Kardashian

Ik vind jullie nieuwsbrieven normaal gesproken erg goed maar dat van kim kardashian was echt te laag!!

Jullie zijn geen rtl boulevard jullie zijn jullie, een nieuws site!! Het mens krijgt al genoeg overbodige aandacht..

Maar verder complimenten aan de schrijvers.

Koe of paard

Beste redactie,

"Een vrouw in Kirgizië melkt een koe"

Mooie foto (zoals gewoonlijk) maar in Groningen noemen we zo'n koe een paard!

Karin Leuter

Fiks die tenenkrommende fout nou eens. De auteur heet Karin Luiten en niet Karin Leuter. Het is redelijk bizar dat zo een idiote fout door de redactie heen komt, laat staan dat ie twee dagen zichtbaar kan blijven. Volgens mij heeft iemand hier een zeer ongepaste "grap" gemaakt.

Onrust uit Sydney

Goede middag,



De laatste tijd valt het mij op dat er steeds meer berichtgeving over Australië (eigenlijk Sydney met name) is te vinden op NU.nl. Hebben jullie hier een correspondent ineens of iemand die per artikel betaald krijgt?



Ik woon zelf namelijk in Sydney en mij valt het op dat er onnodig aandacht wordt besteed aan nieuws 16.000km verderop en daarmee familie en vrienden onnodig ongerust gemaakt worden.



Wellicht is het een goed idee om jullie bron hier in Sydney na te trekken en te bekijken of het op sensatie berust is want dat lijkt het namelijk!

