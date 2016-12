Opmerkelijk: Jaar van Boaty McBoatface, de megaspruit en haltekat Missy

Als er één naam is waarmee 2016 de boeken in zal gaan, dan is het Boaty McBoatface.

De Britse nationale milieuraad ontketent dit voorjaar een kleine internethype met de prijsvraag die wordt uitgeschreven voor een naam voor een nieuw onderzoeksschip dat in 2019 naar Antarctica vertrekt. Lobby op Twitter en Facebook zorgt ervoor dat ruim 124.000 mensen kiezen voor de naam Boaty McBoatface.

De Britse minister van Wetenschap blokkeert de creatieve naam overigens. Het schip gaat nu de RRS David Attenborough heten, naar de Britse bioloog en documentairemaker.

Bizarre records

Opvallend veel mensen halen in 2016 het nieuws met bizarre records.

De 20-jarige Mats Valk uit Amstelveen vestigt in november een nieuw wereldrecord Rubiks Kubus-oplossen door binnen 4,74 seconden de puzzel te kraken. De 38-jarige Ben Hooper begint in november aan een poging om als eerste mens ooit in vier maanden tijd de Atlantische Oceaan over te zwemmen,

In oktober voltooit de 34-jarige Ben Smith zijn uitdaging om 401 dagen lang elke dag een marathon te lopen. De homoseksuele man haalt met zijn initiatief meer dan 250.000 pond op voor projecten tegen het pesten, iets waar hij zelf in zijn jeugd veel last van had.

Een Amerikaan verbetert ondertussen het wereldrecord 'bingewatchen' (94 uur), en safaripark De Beekse Bergen krijgt een officiële vermelding in het Guinness Book of Records vanwege het grootste educatieve schoolreisje ooit (drieduizend leerlingen).

Culinaire hoogtepunten

Een hoogtepunt op culinair gebied is de officiële erkenning van het Brabantse worstenbroodje door de Unesco als immaterieel erfgoed met een cultuur-historische waarde. Maar verder komen koks toch vooral in het nieuws met gerechten van groteske afmetingen waar zij de aandacht mee zoeken.

Zestig Franse bakkers maken in augustus het langste stokbrood ter wereld (133 meter), een Texaan bouwt de hoogste sandwich ter wereld (zestig sneetjes) en een groep Canadezen tekent voor de grootste pindakaaschocoladekoek ooit gemaakt (272 kilo). Tientallen Franse koks bakken op Tweede Paasdag een reuzenomelet van vijftienduizend eieren.

Groteske groenten

De natuur blijft ook verbazen. De bejaarde 'Ome Jaap' uit Lelystad kweekt in oktober een spruit van anderhalve kilo en vestigt hiermee een Nederlands record. Een melding in het Guinness Book of Records behaalt hij overigens niet; het wereldrecord staat op 8,3 kilo.

Andere opmerkelijke records in deze categorie zwaargewichten: een Belg teelt de grootste pompoen ter wereld (1.190 kilo), een Australische boer vindt vermoedelijk de grootse truffel ter wereld (1,5 kilo) en op de Filipijnen wordt de grootste parel ooit ontdekt (34 kilo).

Poes in postpakket

Traditiegetrouw is er in de rubriek opmerkelijk veel vreemd dierennieuws te vinden.

De eigenaar van een Britse siamese kat is haar viervoeter al acht dagen kwijt als blijkt dat Cupcake per ongeluk in een postpakket is beland en een reis van vierduizend kilometer heeft afgelegd. De Amerikaanse hond Twinkie krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records door binnen 39,08 seconden honderd ballonnen kapot te maken.

Een Australische koe haalt de internationale media door met haar hoorns een helikopter neer te halen, een Britse boer doopt zijn pasgeboren kalfje Sinky nadat hij het dier na negen dagen levend terugvindt in een sinkhole. En in het Britse plaatsje Havant wordt middels crowdfunding een monument voor Missy de haltepoes gerealiseerd. Het dier vrolijkt reizigers jarenlang op tijdens het wachten op de bus.

In Groenland wordt een haai ontdekt die mogelijk 392 jaar oud is en een slang veroorzaakt in november paniek in een Mexicaanse vliegtuig door opeens uit het plafond te vallen. Film kijken blijkt geen favoriete hobby van huisdieren als een bioscoop in Eindhoven twee speciale dierendagvertoningen voor viervoeters organiseert waar geen hond op af komt.

Exit Miss Bim Bim

Naast dieren zijn ook Miss-verkiezingen altijd een dankbare bron voor opmerkelijke berichten. Eind vorig jaar vergist een presentator zich bij de Miss Universe-wedstrijd en roept de verkeerde vrouw tot winnaar uit.

Dit jaar stapt Miss IJsland, Arna Ýr Jónsdóttir, op als de jury haar als advies geeft om een beetje af te vallen. In Burkina Faso wordt de dikke-billencompetitie 'Miss Bim Bim' verboden na protesteren van vrouwenorganisaties. En in België gaat de verkiezing van 'Miss Mini' niet door omdat de arbeidsinspectie oordeelt dat het lopen op de catwalk onder kinderarbeid valt.

Berichten over seks worden altijd goedgelezen op opmerkelijk. Veel bekijks trekt de Japanse 'vagina-artiest' die wordt veoordeeld tot een boete omdat zij 3D-afbeeldingen van haar genitaliën heeft verspreid. En in Londen opent een restaurant haar deuren waar zowel gasten als personeel naakt rondlopen. De eigenaar wil bezoekers het gevoel geven 'terug te keren naar de natuur'.

Ook de wetenschap komt met een aantal opzienbare ontdekkingen op dit gebied. Er wordt een mug ontdekt met een dubbele penis en een miljoenpoot met maar liefst vier penissen. En Zweedse onderzoekers constateren na uitgebreid onderzoek onder jongeren dat vrouwen en mannen er op het gebied van masturberen vrijwel dezelfde gewoontes op nahouden.

Botsautomuntjes

De politie heeft een druk jaar - en agenten hebben niet alleen hun handen vol met grote zaken. In het West-Friese dorp Obdam worden in augustus duizend botsautomuntjes gestolen, het Overijsselse dorp Diepenveen wordt geteisterd door hardnekkige chocoladedief 'de Merci-dame' en in Amsterdam rukken agenten uit voor een sekspop die al uren bewegingsloos voor het raam staat.

In Amsterdam duiken agenten in een papierbak nadat een vrouw een brief van haar overleden zus heeft weggegooid en in Enschede schrijven agenten een excuusbriefje voor een scholier nadat hij midden in de nacht moest getuigen over een inbraak.

Kuisheidsgordel

In het buitenland houden politie en brandweer zich veelal bezig met mensen die vast zitten in vreemde objecten. In Noorwegen moet een man die zijn telefoon heeft laten vallen uit een chemisch toilet worden bevrijd, de Duitse brandweer schiet een tiener te hulp die urenlang met zijn arm bekneld zit in zijn eigen brievenbus. En in Padua krijgt een vrouw de kuisheidsgordel niet meer los die zij heeft omgedaan na berichten in media over een toename van seksueel geweld.

In Vaticaanstad pakt de politie in januari een man op die naakt door de Sint-Pieterbasiliek rent. En de politie in de Indiase stad Mumbai heeft een juwelendief die een gouden ketting heeft ingeslikt gedwongen veertig bananen te eten. Dit was de snelste manier om de sieraden weer terug te krijgen, nadat een klysma niet tot het gewenste resultaat had geleid.

In Myanmar zet een Nederlander kwaad bloed door tijdens een heilig ritueel de stekker uit de versterker te trekken. Maar een Brit veroorzaakt in januari een internationale crisis als hij in Kirgizië de traditionele paardenworst beledigt. In een Facebook-bericht maakt hij de delicatesse 'chuchuk' belachelijk door de worst een 'paardenpenis' te noemen, waarna hij binnen 24 uur het land moest verlaten.

Bejaarde zweefvlieger

Er zijn echter ook hartverwarmende human interest-berichten die de harten van lezers collectief doen smelten. Utrechter Piet van der Weijden (83) vindt in een oude portemonnee op zolder een tegoedbon uit 1956 voor een zweefvlucht boven zijn stad. De Gooise Zweefvliegclub laat hem zestig jaar na dato alsnog zijn coupon inwisselen.

Een 13-jarige Britse jongen eert zijn overleden broer door in één dag alle stations van de Londense metro aan te doen. Met zijn actie, die wordt gesteund door de gemeente en het Londense OV-bedrijf, haalt hij geld op voor onderzoek naar leukemie, de ziekte waar zijn 17-jarige broer aan overleed.

Een Belgische vrouw bevalt in februari in een snackbar in de Brusselse wijk Molenbeek. De moeder noemt haar kindje Adam, naar het etablissement waar hij ter wereld kwam. De jongen heeft een VIP-pas voor de snackbar gekregen en mag er de rest van zijn leven gratis komen eten.

Tijdloze romantiek

Ter compensatie van al het harde nieuws is er in de rubriek Opmerkelijk opvallend veel ruimte voor romantiek dit jaar. Een 93-jarige Amerikaanse Tweede Wereldoorlog-veteraan wordt na zeventig jaar herenigd met zijn toenmalige Britse vriendin (nu 88). Het tweetal is elkaar uit het oog verloren maar vindt elkaar, na het overlijden van hun partners, weer via internet.

Linda van Crombruggen, een 56-jarige medewerkster van de Belgische omroep VRT, bekent dat zij haar echtgenoot jarenlang geheime berichtjes stuurde via 'hun' geheime Teletekst-pagina. De vrouw gebruikt in het nog sms-loze tijdperk pagina 848 ("ons huisnummer plus zevenhonderd") om boodschappen of lieve tekstjes aan haar echtgenoot door te geven.

Een Canadese man bewijst zijn vrouw de liefde door 1.400 kilometer af te leggen voor een portie kip bij een vestiging van haar favoriete fastfoodketen. Het duo heeft op hun huwelijksfeest emmers kip gegeten bij dat specifieke restaurant. Maar omdat de lokale vestigingen inmiddels allemaal gesloten zijn, rijdt de man urenlang op en neer om zijn echtgenote te verrassen.

Een trouwerij in India pakt overigens minder romantisch uit. Een 25-jarige vrouw laat haar kersverse man dit voorjaar voor het altaar staan omdat hij geen toilet in zijn huis blijkt te hebben. Zij kiest nog diezelfde dag een andere echtgenoot, die wél over de zo fel gewenste wc beschikt.