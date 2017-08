Iraakse troepen dicht bij herovering IS-bolwerk Tal Afar

Volgens de Iraakse minister Ibrahim al-Jaafari (Buitenlandse Zaken) is 70 procent van de stad inmiddels in handen van de regering.

"En als Allah het wil zal de rest binnenkort bevrijd zijn", voegde hij er aan toe. Al-Jaafari sprak op een persconferentie met de Franse ministers Jean-Yves Le Drian (Buitenlandse Zaken) en Florence Parly (Defensie), die een bezoek aan Irak brachten.

Irak opende vorige week de aanval op Tal Afar. De stad ligt aan de strategisch belangrijke snelweg tussen Mosul en Syrië. Het was, met Raqqa, een van de weinige steden die nog in IS-handen waren.

Mosul

Tal Afar is nog een van de weinige Iraakse steden in handen van Islamitische Staat. Het zelfverkondigde kalifaat van Islamitische Staat. leed vorige maand een grote nederlaag toen Iraakse troepen met hulp van de VS het IS-bolwerk Mosul na een belegering van negen maanden terugveroverden.

Ook in Syrië verliest IS de laatste tijd snel terrein. Eerder deze maand heroverde het Syrisch regeringsleger de stad al-Sukhna op de terroristische groepering, en ook in de provincie Hama is vooruitgang geboekt. Militaire operaties zijn nu vooral gericht op het innemen van de stad Raqqa, dat geldt als bolwerk en de officieuze hoofdstad van IS.

​