Rusland doodt meer dan tweehonderd IS-strijders bij Deir al-Zor

Dit heeft het Russsische ministerie van Defensie bekendgemaakt, meldt persbureau Interfax maandag.

Strijders van IS hebben zich opgehoopt in de omgeving van Deir al-Zor, nadat zij werden verdreven uit het zuiden van de provincie Raqqa en het westen van de provincie Homs. Daar zijn militairen van het Syrische en Russische leger actief, aldus het ministerie.

Ook is naar buiten gebracht dat bij de aanval in het oosten van Syrië de militaire uitrusting van de strijders is vernietigd. Er zijn geen uitspraken gedaan over wanneer de aanval was.