Iraakse troepen starten offensief tegen bolwerk Islamitische Staat

De Iraakse minister-president Haider al-Abadi kondigde het offensief in een televisietoespraak aan. "Je geeft je over of je sterft", was zijn boodschap aan de bezetters, die volledig zijn afgesloten en worden omsingeld door regeringstroepen in het zuiden en Koerdische peshmerga in het noorden.

Vanuit de lucht werden door de Iraakse luchtmacht pamfletten uitgestrooid over Tal Afar, waarin de bewoners worden gewaarschuwd voor de aanval en voor de op handen zijnde bevrijding.

Tal Afar is nog een van de weinige Iraakse steden in handen van Islamitische Staat, nadat Mosul vorige maand werd heroverd.

Libanon

Het Libanese leger is zaterdag ook een offensief begonnen tegen een door Islamitische Staat (IS) beheerste enclave, gelegen bij de grens met Syrië. De actie vindt plaats in het noordoosten nabij het dorp Ras Baalbek.

Er werden met helikopters, raketten en artillerie aanvallen uitgevoerd op posities van IS. Het gebied is het laatste stukje terrein in het grensgebied dat nog in handen is van IS. Er zouden circa vijfhonderd strijders van de terreurgroep aanwezig zijn in het bergachtige grensgebied.