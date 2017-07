'Amerikaanse troepen vallen IS-stad Raqqa binnen'

Dat meldt AFP.

Na de val van het Iraakse Mosul is het door IS gecontroleerde gebied verder teruggedrongen. Raqqa staat nog wel bekend als IS-bolwerk. Vorige maand trokken milities die in Syrië tegen IS vechten al op meerdere plekken de stad binnen.

Raqqa is sinds 2014 in handen van IS en vormt een belangrijk centrum voor zowel de militaire leiding als het bureaucratische stelsel van de organisatie.

De poging om de stad te bevrijden wordt geleid door Syrische en Koerdische troepen.

Mosul

Afgelopen weekend viel de stad Mosul in handen van de milities. IS kreeg deze stad in de zomer van 2014 in handen en afgelopen maanden werd fel gevochten om de herovering ervan.