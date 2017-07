Iraakse leger verdrijft IS na drie jaar uit Mosul

De Iraakse premier Haider al-Abadi is naar Mosul afgereisd om de overwinning uit te roepen en de strijdkrachten zelf te feliciteren met hun behaalde resultaat. Hij bedankte de "heldhaftige strijders" en het Iraakse volk voor het mogelijk maken van de herovering van Mosul op IS.

De strijd om de stad was gaande sinds oktober vorig jaar. IS kreeg de stad in de zomer van 2014 in handen.

De Verenigde Staten, die Irak ondersteunden in de strijd om Mosul, bevestigen de bevrijding. De special afgezant Brett H. McGurk van de VS twitterde zondag over de overwinning op Islamitische Staat.

Het is de verwachting dat de Iraakse premier zondag in televisietoespraak de overwinning nader zal toelichten.

Overwinning was aanstaande

Het leek slechts een kwestie van tijd tot de overwinning daadwerkelijk uitgesproken werd. Zaterdag vierden sommige Iraakse soldaten al feest vanwege de sterke opmars van het leger. Ze zwaaiden daarbij met de Iraakse vlag en schoten in de lucht bij wijze van vreugde.

Zondag overdag werd duidelijk dat de laatste strijders van IS zich uit de voeten maakten in een poging naar de overkant van de rivier de Tigris te zwemmen. Volgens het Iraakse leger zijn daarbij ook nog enkele IS-strijders gedood.

Moskee

Van de middeleeuwse stad is niet veel meer over. Veel van de IS-strijders hielden zich in de laatste periode op in gebouwen in het historische deel van Mosul.

Leden van IS bliezen onder andere het belangrijke gebedshuis met zijn scheve minaret op. Het bombardement gold voor de Iraakse premier echter wel als een belangrijk signaal dat IS dusdanig in het nauw gedreven was, dat een overwinnig nabij moest zijn.

Eerdere resultaten

Het noordelijke en oostelijke deel van Mosul waren al eerder in handen gekomen van de geallieerde troepen.

Eind juni zei het Iraakse leger bovendien dat het nog slechts enkele dagen zou duren voordat Mosul volledig onder Iraakse controle zou staan. De troepen hadden toen de voor IS zo belangrijke Al-Nuri-moskee in handen gekregen. Hier werd begin 2014 door leider Abu Bakr al-Baghdadi het kalifaat en de jihad uitgeroepen.

Voor de verovering van de stad door IS telde Mosul ongeveer twee miljoen inwoners. Honderdduizenden inwoners hebben Mosul in de afgelopen jaren echter verlaten vanwege het aanhoudende geweld. Naar schatting zijn zo'n 900.000 mensen gevlucht in de afgelopen drie jaar.

Status IS

Ook al wordt de herovering van Mosul gezien als een belangrijke slag, toch is de strijd tegen IS hiermee nog niet gestreden. Enkele andere plekken in Irak worden staan namelijk nog altijd onder controle van IS.