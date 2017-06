IS'ers gepakt bij internationale actie tegen terrorisme

Volgens Duitse media werden in Palma de Mallorca in Spanje vier mannen gearresteerd. In Groot-Brittannië en Duitsland hield de politie een verdachte aan.

De zes zouden in filmpjes radicale boodschappen hebben verspreid over de jihad en zelfmoordaanslagen in Europa hebben ondersteund.

In Spanje werden vier verdachten aangehouden in Palma de Mallorca. Duitse media melden dat in Dortmund een 28-jarige Spanjaard werd opgepakt. Daar zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man concrete plannen voor een aanslag had. Britse media melden de arrestatie van een 44-jarige man in Birmingham op verzoek van Spanje.