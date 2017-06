IS blaast moskee in Mosul op waar kalifaat werd opgeroepen

De explosie vond plaats op het moment dat het Iraakse leger de oude stad van Mosul naderde. Dit is de plek waar de laatste IS-terroristen in de stad zich schuilhouden.

De Verenigde Staten wezen de beschuldiging van IS dat hun vliegtuigen verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de moskee, onmiddellijk van de hand. De coalitie die door de VS wordt geleid, heeft woensdag geen enkele actie ondernomen in het betreffende gebied, aldus een verklaring.

Volgens de Iraakse premier Haider al-Abadi geeft IS met het opblazen van de moskee zijn verlies toe.

Symbolisch

In de moskee riep leider Abu Bakr al-Baghdadi begin 2014 de jihad uit. Rusland claimde eerder deze week Al-Baghdadi te hebben gedood, maar heeft hier vooralsnog geen bewijs voor geleverd. De Amerikanen konden zijn dood niet bevestigen.

Het noordelijke en oostelijk gebied van de stad werd eerder deze week ontzet door geallieerde troepen. Zondag begonnen de troepen met de bestorming van het historische stadsdeel.

De middeleeuwse moskee staat midden in dit oude centrum en is onder meer beroemd door de scheve minaret. Een hooggeplaatste Amerikaanse generaal in Irak noemt de vernietiging van het bouwwerk "een misdaad tegen de mensen van Mosul en heel Irak."

Bolwerk

Mosul gold lange tijd als een belangrijk IS-bolwerk. De jihadisten proberen de oprukkende troepen met onder meer boobytraps, zelfmoordaanslagen, scherpschutters en mortieraanvallen op afstand te houden.

Het Iraaks leger schat dat zich hooguit nog zo'n driehonderd IS-strijders in Mosul bevinden. Aan het begin van de slag om de stad waren dat er nog zo'n zesduizend.

Menselijk schild

In het stadsdeel wonen volgens de Verenigde Naties nog zo'n 100.000 mensen, onder wie veel kinderen, onder vaak erbarmelijke omstandigheden. IS-strijders gebruiken burgers vaak als menselijk schild.

Veel bewoners zijn Mosul ontvlucht bij het naderen van het Iraakse leger. De afgelopen weken zijn honderden van hen omgekomen toen ze probeerden te vluchten uit het stadsdeel. Toch verwachten de Iraakse autoriteiten dat op korte termijn duizenden gezinnen proberen te ontkomen uit het oorlogsgebied.

De belegering van Mosul duurt inmiddels negen maanden.

Offensief Raqqa

Ondertussen zijn de milities die in Syrië tegen Islamitische Staat (IS) vechten op meerdere plekken de stad Raqqa binnengedrongen. Dat laten de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) weten.

Raqqa is sinds 2014 in handen van IS en vormt een belangrijk centrum voor zowel de militaire leiding als het bureaucratische stelsel van de organisatie. In de stad zijn nu nog maximaal vierduizend strijders actief, meldt een Amerikaanse woordvoerder tegen persbureau Reuters.

De opmars richting Raqqa duurt al enkele maanden.