VS voert zware luchtaanval uit op IS-doel in Afghanistan

De aanval vond plaats in het district Achin in de provincie Nangarhar in de buurt van de grens met Pakistan. Dat bevestigt het Amerikaanse leger.

Bij de aanval uitgevoerd door een Lockheed MC-130 is volgens het Pentagon de zeer zware GBU-43-bom gebruikt, de zwaarste non-nucleaire bom in het wapenarsenaal van de VS. Het is de eerste keer dat het land deze bom bij een militaire actie inzet.

Slachtoffers

Het Amerikaanse leger stelt in een verklaring dat bij de aanval alles gericht is om zoveel mogelijk schade toe te richten aan IS. Ook zeggen de Amerikanen dat het risico op slachtoffers onder militairen van Afghaanse en Amerikaanse strijdkrachten minimaal is en dat er alles aan gedaan is om burgerslachtoffers te voorkomen.

"Nu de verliezen aan de kant van IS zijn toegenomen, gebruiken zij geïmproviseerde bommen, bunkers en tunnels om zich beter te verdedigen", zegt de Amerikaanse generaal John Nicholson. "Dit is de juiste munitie om deze obstakels te reduceren en het momentum te houden in onze strijd tegen IS", zo rechtvaardigt hij het gebruik van de GBU-43-bom.

Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk hoeveel schade de bom precies heeft aangericht.