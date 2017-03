45.000 mensen gevlucht uit West-Mosul

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) registreerde volgens eigen zeggen 7.619 gevluchte gezinnen, in totaal 45.714 mensen.

De strijd om de woonwijken ten westen van de rivier de Tigris ontbrandde op 25 februari. Voor het gehele stedelijke gebied, waaronder ook het in januari op IS veroverde oostelijke deel, gaat de IOM uit van meer dan 206.000 vluchtelingen.

Mosul is het laatste grote IS-bolwerk in Irak. In het westen wonen naar schatting van de Verenigde Naties 800.000 mensen. Door de Verenigde Staten ondersteunde Iraakse troepen hervatten zondag de aanval op West-Mosul. Het offensief was de afgelopen twee dagen opgehouden in verband met de weersomstandigheden.