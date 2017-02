Iraakse troepen heroveren vliegveld Mosul in strijd tegen IS

Dat meldt de Iraakse staatstelevisie. Het leger wil het vliegveld en de militaire basis in de zuidelijke buitenwijken van de stad gebruiken als uitvalsbasis voor verdere herovering van West-Mosul.

Het leger van Irak begon zondag met een groot offensief tegen Islamitische Staat (IS) in het westen van Mosul. Het oosten van de stad is inmiddels heroverd op IS, maar in het westen zitten naar schatting nog 750.000 inwoners vast in een gebied dat nog door IS wordt gecontroleerd.

Mosul is sinds 2014 in handen van IS. In oktober begon een offensief tegen de terroristische organisatie door het Iraakse leger, gesteund door de Koerdische Peshmerga, sjiitische en soennitische milities en door Turkije gesteunde rebellen. Een door Amerikanen geleide coalitie ondersteunt de operatie met luchtaanvallen.

Rode Kruis

Het Rode Kruis stuurt twee extra teams met chirurgen naar de stad om gewonden te behandelen. ''We verwachten dat veel inwoners op de vlucht slaan voor het geweld in West-Mosul en vrezen dat deze mensen in slechte gezondheid verkeren en acuut hulp nodig hebben'', aldus een medewerker vanuit de Iraakse stad Erbil. Ook staan volgens hem extra hulpgoederen en voedsel klaar om uitgedeeld te worden.

Sinds het begin van de gewelddadigheden bij Mosul heeft het Rode Kruis voedsel, water en andere hulpgoederen uitgedeeld aan meer dan 130.000 mensen. De hulporganisatie heeft bovendien operatiemateriaal naar het gebied gestuurd waardoor ruim 280.000 mensen geopereerd konden worden.

Kalifaat

Mosul is de op twee na grootste stad van Irak en van groot strategisch belang voor IS. Het is bijvoorbeeld de stad waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 vanuit een moskee het kalifaat uitriep.

Mosul geldt als het laatste bolwerk van IS in Irak. Als Mosul wordt heroverd, heeft IS in Irak geen noemenswaardige steden meer in handen.