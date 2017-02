Irak begonnen met offensief tegen IS in West-Mosul

Volgens AFP zouden het wel eens de bloederigste gevechten kunnen worden in de vier maanden operatie in de op één na grootste stad van Irak.

De grondtroepen hebben direct vijf dorpen bevrijd van IS en richten zich nu op het vliegveld van Mosul in het zuiden van de stad. Het is de nieuwste ontwikkeling in de grootste militaire-operatie van Irak sinds jaren.

Haider al-Abadi, de minister-president van Irak, kondigde eerder op zondag het grote offensief in het westen van Mosul aan. Irak hoopt daarmee eindelijk Islamitische Staat (IS) uit de stad te verdrijven.

"We kondigen een nieuwe fase van de operatie aan", zei al-Abadi in een toespraak op televisie. "We komen eraan en gaan West-Mosul bevrijden."

Steegjes

De regeringstroepen hebben eerder al het gedeelte ten oosten van de rivier de Tigris heroverd op IS. Irak hoopt ook spoedig het westelijk gedeelte van Mosul binnen te dringen en zo de gehele stad te heroveren op de terroristische groepering.

Tegen AFP voegde de premier daaraan toe: "Onze strijdkrachten beginnen met de bevrijding van burgers die gebukt gaan onder de terreur van IS."

West-Mosul zal naar verwachting lastiger zijn voor de troepen om tegen IS te vechten vanwege de smalle steegjes en vele schuilplekken.

Pamfletten

De Iraakse luchtmacht heeft eerder al miljoenen pamfletten over het westelijke deel van de Iraakse stad Mosul uitgestrooid om burgers te melden dat een groot offensief tegen Islamitische Staat (IS) ophanden is.

Op de pamfletten wordt burgers verteld dat ze zich klaar moeten maken voor de komst van het Iraakse leger en worden IS-strijders opgeroepen om de wapens neer te leggen en zich over te geven, meldt het Iraakse ministerie van Defensie zaterdag.

Oost-Mosul

IS kwam vrijwel direct met een reactie op het offensief. In het oostelijk stadsdeel werden twee zelfmoordaanslagen uitgevoerd. De bommen doodden vijf mensen, onder wie drie Iraakse soldaten die bij een controlepunt op wacht stonden. De twee zelfmoordenaars waren mannen met bomvesten aan, aldus de autoriteiten in Mosul.

Mosul is sinds 2014 in handen van IS. In oktober begon een offensief tegen de terroristische organisatie door het Iraakse leger, gesteund door de Koerdische Peshmerga, sjiitische en soennitische milities en door Turkije gesteunde rebellen. Een door Amerikanen geleide coalitie ondersteunt de operatie met luchtaanvallen.

Het oosten van de stad is inmiddels heroverd op IS, maar in het westen zitten naar schatting nog 650.000 inwoners vast in een gebied dat nog door IS wordt gecontroleerd.

Kalifaat

Mosul is de op twee na grootste stad van Irak en van groot strategisch belang voor IS. Het is bijvoorbeeld de stad waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 vanuit een moskee het kalifaat uitriep.

Mosul geldt als het laatste bolwerk van IS in Irak. Als Mosul wordt heroverd, heeft IS in Irak geen noemenswaardige steden meer in handen.