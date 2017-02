NCTV maakt zich zorgen om kinderen van jihadstrijders in IS-gebied

Dat zegt hij woensdag in De Telegraaf, naar aanleiding van een rapport over uit het kalifaat terugkerende jihadisten dat de AIVD woensdag presenteert.

Volgens Schoof lopen de kinderen het risico om ernstige trauma's op te lopen. De veiligheidsdiensten houden er daarnaast serieus rekening mee dat jonge jongens al een concreet veiligheidsrisico vormen voor Nederland.

Uit het rapport zou naar voren komen dat de AIVD jongens vanaf 9 jaar al in de gaten houdt, omdat kinderen vanaf die leeftijd worden ingezet om aanslagen te plegen in Irak en Syrië. De kinderen zouden daar door IS zijn getraind om wapens te gebruiken en explosieven te maken. Ook worden ze gehersenspoeld met jihadistische lessen.

De NCTV denkt volgens de krant na over een nieuw beleid voor kinderen van Nederlandse IS-gangers.

Terugkeer

De AIVD verwacht dat meer jihadisten zullen terugkeren de komende tijd, omdat de situatie in Syrië en Irak steeds slechter wordt voor IS. "Maar het precieze verloop van terugkeer is moeilijk te voorspellen", zegt AIVD-baas Rob Bertholee in De Telegraaf. Zeker 280 Nederlanders zouden zijn afgereisd naar het kalifaat en vijftig van hen zouden zijn teruggekomen.

De terreurorganisatie verliest op steeds meer plekke terrein en wordt belegerd in belangrijke steden als Mosul en Raqqa.