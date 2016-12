Politie Indonesië pakt IS-aanhangers op

Mogelijk probeerden ze ook bommen te maken, zei een politiewoordvoerder maandag.

De Indonesische autoriteiten hebben dit jaar minstens vijftien terreurplannen verijdeld en meer dan honderdvijftig verdachten opgepakt. De meeste plannen waren volgens de politie terug te voeren op Bahrun Naim, een Indonesische extremist die zich vermoedelijk ophoudt bij IS in Syrië.

Een aanslag in januari 2016 in het centrum van Jakarta waarbij vier doden vielen was de eerste in Zuidoost-Azië die werd opgeëist door IS.