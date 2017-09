Spanje beboet Facebook voor 1,2 miljoen euro wegens privacyschending

Dat meldt Politico maandag. Een privacywaakhond vond drie aparte gevallen waarbij Facebook persoonlijke data van zijn Spaanse gebruikers verzamelde, zonder dat zij wisten hoe de gegevens gebruikt werden.

De waakhond stelt verder dat het sociale medium zijn gebruikers niet goed genoeg informeert verzamelde data van derde partijen gebruikt wordt.

In Frankrijk kreeg het sociale medium een boete van 150.000 euro door de datawaakhond CNIL. Het techbedrijf wordt verder in België en Duitsland onderzocht.

Nederland

Ook in Nederland wordt het techbedrijf onderzocht.De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde in mei dat Facebook in strijd met de Nederlandse privacywetgeving handelt.

Ook hier was de klacht dat gebruikers onvolledig geïnformeerd worden over het gebruik van hun persoonsgegevens. Daarnaast zou bijzondere data van gevoelige aard zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.

AP onderzoekt nog of er verdere overtredingen zijn sinds het onderzoek is beëindigd. Is dat niet het geval, dan wordt het bedrijf mogelijk een sanctie opgelegd.