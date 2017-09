Camera's in reclameborden worden voorlopig uitgeschakeld

Het bedrijf zet de sensoren voorlopig uit. Reden is de commotie over de cameraatjes, die onder meer op station Amsterdam Centraal hingen.

Volgens Exterion tellen de sensoren hoeveel mensen er langs het scherm lopen. Er worden geen opnames gemaakt, beelden worden niet bewaard en de camera's kunnen niet zien om wie het gaat, benadrukt het bedrijf.

Op Amsterdam Centraal zijn 35 borden met werkende camera's aanwezig, die nu worden uitgeschakeld. De zuilen staan ook op andere stations, waaronder in Amersfoort, waar de camera's niet aan hebben gestaan.

Het reclamebedrijf had ook reclameborden in meerdere winkelcentra, waaronder Hoog Catharijne in Utrecht en Stadshart Amstelveen. Het was afgelopen week onduidelijk of de camera's daar werden gebruikt.

Autoriteit persoonsgegevens

Privacyweekhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de camera's zijn toegestaan. In zijn algemeenheid mogen mensen pas worden gefilmd wanneer ze toestemming hebben gegeven, en moet het ze vrij staan om te weigeren.

Maar als camerabeelden niet bijhouden om wie het gaat, is er geen sprake van persoonsgegevens en gaat de autoriteit er niet over. Bij het onderzoek van de AP wordt gekeken in hoeverre er sprake is van persoonsdata.