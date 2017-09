Twitter test functie om meerdere tweets tegelijk te versturen

De functie werd ontdekt door Matt Navarra, chef van social media bij The Next Web. Naar alle waarschijnlijkheid is het mogelijk om één tweet te schrijven, die vervolgens automatisch wordt opgeknipt in meerdere delen. Volgens Recode gaat het vooralsnog om een test en is de functie nog niet beschikbaar in de app van Twitter.

Gebruikers moeten op dit moment handmatig reageren op een eerdere tweet om een serie van gelinkte berichten te maken. Met de nieuwe functie moet het mogelijk worden om alle tweets tegelijkertijd te schrijven en ze in één keer te versturen.

Twitter weigerde om op de ontdekking van Navarra te reageren. Of de functie uiteindelijk uitgerold wordt naar alle gebruikers, is niet bekend.

​