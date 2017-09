Mark Zuckerberg gaat getuigen in rechtszaak bestuur Facebook

Zuckerberg moet op 26 september verschijnen als getuige, meldt Business Insider. De zaak werd in april aangespannen door onder meer particuliere investeerders en pensioenfondsen.

Andreessen trad op als vertegenwoordiger van kleinaandeelhouders toen Zuckerberg een akkoord probeerde te bereiken over een nieuwe rol bij Facebook. Zuckerberg wilde namelijk 99 procent van zijn aandelen Facebook verkopen en de opbrengst daarvan aan goede doelen geven.

Met de verkoop zou Zuckerberg echter stemrecht in het bedrijf verliezen. Daarop vroeg hij de aandeelhouders of hij zijn stemrecht mocht behouden, waar de investeerders na onderhandelingen mee akkoord gingen.

Tijdens de besprekingen over de nieuwe positie van Zuckerberg zou Andreessen echter informatie hebben doorgespeeld aan Zuckerberg, waardoor de onderhandelingspositie van Zuckerberg versterkt werd. Zo liet hij de Facebook-CEO weten hoe de aandeelhouders dachten over zijn plan. Daarnaast hielp hij Zuckerberg bij het vormen van standpunten in de onderhandelingen.

In de zaak zullen ook andere bestuursleden getuigen, waaronder Peter Thiel en Erskine Bowles. De dag waarop Zuckerberg moet getuigen is ook gelijk de eerste dag waarop de zaak in de rechtbank behandeld wordt.