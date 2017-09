Facebook neemt China-expert aan om banden aan te halen

Hij moet de banden met de Chinese overheid aanhalen om zo een voet tussen de deur te krijgen, meldt The Wall Street Journal vrijdag.

Shuai komt over van LinkedIn China, waar hij ook de relaties met Beijing moest onderhouden. LinkedIn is een van het zeer kleine aantal westerse techbedrijven dat ook in China goede zaken doet.

Eerder werkte Shuai voor de Chinese zoekgigant Baidu en was hij bij de Chinese overheid verantwoordelijk voor digitale projecten en beveiliging op nationaal niveau.

Censuur

Facebook is sinds 2009 verboden in China. De regering van het land wil sociale netwerken streng controleren, om politieke onrust te voorkomen. Chinese sociale netwerken als Weibo en WeChat moeten meewerken aan censuur en hebben duizenden medewerkers in dienst om specifieke onderwerpen of berichten te blokkeren.

Hoewel het sociale netwerk van Facebook in China verboden is, heeft dochterbedrijf Oculus wel een kantoor in het land. Ook bleek onlangs dat Facebook stilletjes een foto-app in China had gelanceerd, onder de naam Colorful Balloons. Die app verscheen onder de naam van een andere ontwikkelaar.