Kunstmatige intelligentie probeert geaardheid van mensen te voorspellen

De kunstmatige intelligentie wordt beschreven in een onderzoekspaper van Stanford University, die later zal verschijnen in de Journal of Personality and Social Psychology. Een vroege versie is alvast online verschenen.

De onderzoekers hebben 35.326 foto’s van 14.776 mensen aan de kunstmatige intelligentie getoond, met bij iedere foto een vermelding van de geaardheid van een persoon.

De foto’s zouden de computer hebben geleerd om de geaardheid van een persoon te identificeren. Volgens de onderzoekers zijn de voorspellingen in 91 procent van de gevallen correct bij mannen. Bij vrouwen wordt bij 83 procent van getoonde foto's de juiste voorspelling gemaakt.

Bij het onderzoek zouden de onderzoekers geen eigen vooroordelen aan de computer hebben gevoerd. De kunstmatige intelligentie zou zich alleen baseren op zijn eigen conclusies op basis van geanalyseerde foto’s.

Twijfel

Binnen het onderzoeksteam was er twijfel of de resultaten gepubliceerd moesten worden, omdat een dergelijke kunstmatige intelligentie misbruikt kan worden. "We vonden echter dat er een noodzaak was om beleidsmakers en de LHBTQ-gemeenschap te waarschuwen voor de risico’s die inmiddels bestaan", aldus de notities bij de onderzoekspaper.

"We hebben geen hulpmiddel om privacy te schenden gemaakt, maar laten hiermee zien dat veelgebruikte methodieken een serieuze dreiging voor de privacy kunnen vormen."