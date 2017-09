Ziggo gaat internetsnelheden verhogen

Dat heeft het bedrijf op donderdag bekendgemaakt. De abonnementen binnen het Complete-pakket en het Max-abonnement worden in snelheid verhoogd.

Complete-abonnementen met een snelheid van 150 Mbit per seconde worden verhoogd naar 200 Mbit, terwijl abonnementen met 200 Mbit naar 250 Mbit worden getild. De uploadsnelheid van de abonnementen wordt verhoogd naar respectievelijk 20 Mbit en 25 Mbit, 5 Mbit hoger dan nu het geval is.

De duurste optie krijgt een snelheid van 400 Mbit per seconde, in plaats van de huidige 300 Mbit. De uploadsnelheid binnen dit pakket wordt verhoogd naar 40 Mbit per seconde. Dat was eerst 30 Mbit.

De prijzen van de versnelde abonnementen blijven volgens het kabelbedrijf ongewijzigd. De prijs voor het Start-abonnement, dat niet in snelheid is verhoogd, is echter wel gestegen naar 43,50 euro per maand. Eerder kostte dit abonnement 39,95 euro per maand.

Modem resetten

Ziggo zegt dat vanaf 2 oktober modems op afstand worden gereset, waarna de nieuwe snelheid automatisch in werking zal treden. Het zal een maand duren totdat alle modems opnieuw zijn opgestart.

Klanten kunnen na twee oktober een modem ook met de hand resetten om de nieuwe snelheid te krijgen.