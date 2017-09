Tractorgigant John Deere koopt bedrijf dat met AI onkruid bestrijdt

Dat heeft John Deere bekendgemaakt in een persbericht. Voor de overname is 305 miljoen dollar geïnvesteerd, omgerekend ongeveer 255 miljoen euro.

Blue River Technology maakt software waarmee drones gewassen kunnen analyseren. Hierdoor kan een drone automatisch de locaties van onkruid identificeren en besproeien.



John Deere investeert al langer in nieuwe technologieën. De tractors van het bedrijf zijn bijvoorbeeld deels zelfrijdend, waarbij GPS en beeldsensoren worden gebruikt om een pad te bepalen tijdens het oogsten.

Volgens de tractormaker is de overname vergelijkbaar met die van NavCom in 1999, waar de zelfrijdtechnologie van de tractors op is gebaseerd. Het zou betekenen dat de technologie van Blue River op termijn in apparatuur van John Deere wordt geïntegreerd.

IBM

Technologiebedrijf IBM kondigde deze week tevens een investering aan in kunstmatige intelligentie. Het bedrijf wil in de komende tien jaar 240 miljoen dollar steken in onderzoek naar AI-systemen.

Het geld zal worden gestoken in het nieuwe MIT-IBM Watson AI-lab, waar onderzoek wordt gedaan naar toepassingen voor de kunstmatige intelligentie Watson van het bedrijf.