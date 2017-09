Zelfbenoemde 'uitvinder van e-mail' verliest rechtszaak tegen website

De site Techdirt is woensdag in het gelijk gesteld door een rechter in de staat Massachusetts, meldt de site zelf.

Ondernemer Shiva Ayyadurai had Techdirt beschuldigd van laster. In een artikel had een journalist van de technologiesite geschreven dat Ayyadurai weliswaar in 1978 een e-mailachtig programma had gemaakt, maar dat hij niet kan worden gezien als de uitvinder van e-mail zoals we het nu kennen.

Rechter Dennis Saylor verwierp de aanklacht van Ayyadurai omdat volgens hem niet met zekerheid valt vast te stellen wie moet worden gezien als de uitvinder van e-mail. Zelfs de inhoud van het begrip 'e-mail' valt niet objectief vast te stellen, aldus de rechter.

Ook als de onjuistheid van het Techdirt-artikel wel kon worden bewezen, zou de site worden beschermd door het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting, schrijft Saylor.

Vermoeiend

Techdirt-oprichter Mike Masnick reageert verheugd, maar zegt dat de rechtszaak hem niet in de koude kleren is gaan zitten. "Een zaak als deze is extreem vermoeiend - vooral op een emotioneel niveau - en kan de vrijheid van meningsuiting sterk inperken."

Vorig jaar wist Ayyadurai een schadevergoeding van 750.000 dollar te winnen van het blog Gawker. Die site ging ten onder toen het een schadevergoeding van 31 miljoen dollar moest betalen aan de worstelaar Terry Gene Bollea, beter bekend als Hulk Hogan. De schikking met Ayyadurai was gekoppeld aan de schadevergoeding voor Hogan.

Doorgaans wordt Ray Tomlinson gezien als de uitvinder van e-mail zoals we het nu kennen. De Amerikaan, die vorig jaar overleed, ontwierp in 1971 een digitaal berichtensysteem dat verder werd ontwikkeld tot het huidige e-mailsysteem.