'Gestolen Google-documenten niet belangrijk voor Uber'

Dat blijkt uit e-mails van een programmeur van Google, die woensdag openbaar werden gemaakt tijdens een rechtszaak tussen Google-zuster Waymo en Uber, schrijft Gizmodo.

De rechtszaak draait om diefstal van bedrijfsgeheimen voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Waymo, een zelfstandig bedrijf dat eerder onderdeel was van Google, claimt dat ex-medewerker Anthony Levandowski ervandoor ging met 14.000 documenten, om deze uiteindelijk zetten voor de ontwikkeling van de robotauto's van Uber.

In de e-mails omschrijft de Google-programmeur de documenten echter als "van lage waarde" en schrijft hij dat ze "geen alarmbellen doen rinkelen".

De documenten draaien om Lidar-technologie. Dat is een soort lichtradar die zelfrijdende auto's gebruiken om te navigeren. Volgens de programmeur is het ontwerp van zulke hardware echter veel minder belangrijk dan details over de algoritmes en software die worden gebruikt in autonome auto's.

Voetstappen

Een woordvoerder van Uber zegt dat de e-mails het gelijk van het bedrijf aantonen: "Maandenlang heeft Google zijn rechtszaak gebaseerd op 14.000 documenten die volgens hen van kritiek belang waren. Nu leren we uit interne e-mails dat Google vanaf het begin al wist dat ze 'van lage waarde' waren."

Waymo stelt echter dat veel details over de diefstal van Levandowski nog niet bekend waren toen de e-mail werd geschreven. "Later kwamen we erachter dat Levandowski de bestanden downloadde op dezelfde dagen dat hij ontmoetingen had bij Uber en dat hij actief probeerde om zijn digitale voetstappen uit te wissen. Dat suggereert dat hij waardevolle materialen meenam", stelt een woordvoerder.

De rechtszaak tussen Waymo en Uber loopt al sinds het begin van het jaar.