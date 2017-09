'Overheid krijgt geen greep op Fox-IT in conflict over staatsgeheimen'

Het van oorsprong Nederlandse Fox-IT kwam twee jaar geleden in Britse handen. Omdat het bedrijf veel staatsgeheimen beveiligt, wil de overheid ervoor zorgen dat de meest gevoelige delen van de firma niet plotseling opnieuw verkocht kunnen worden.

Maar daar kunnen het ministerie van Defensie en Fox-IT het voorlopig niet over eens worden, meldt NRC woensdag. Het ministerie vertelt aan de krant dat Fox-IT nog verschillende bezwaren heeft tegen de maatregelen die de overheid voorstelt.

Fox-IT heeft alle staatsgeheime activiteiten ondergebracht in het losse bedrijfsonderdeel Fox Crypto. Het ministerie wil zeggenschap over dit onderdeel, zodat het niet zomaar kan worden verkocht, gefuseerd, of voorzien van nieuwe bestuurders. Mocht er toch sprake zijn van een verkoop, dan wil het ministerie als eerste de aandelen kunnen opkopen.

Onderhandelingen

Vooralsnog zou Fox-IT zich niet kunnen vinden in alle eisen. Het bedrijf zou wel bereid zijn om de militaire inlichtingendienst MIVD te informeren als een verkoop ophanden is. Over sommige eisen wordt nog onderhandeld.

Fox-IT weerspreekt het bericht van NRC woensdag. "Het beeld dat partijen in conflict zijn is onjuist", aldus een woordvoerder. "De gesprekken verlopen constructief en geduldig."

De woordvoerder ontkent niet dat het nog niet tot een akkoord is gekomen, maar zegt wel dat Fox-IT zich al houdt aan een nieuwe versie van de Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO). Daar moeten alle leveranciers van Defensie zich aan houden.

In januari bleek al uit berichtgeving van NRC dat de overname van Fox-IT als een verrassing kwam voor de Nederlandse overheid. Het bedrijf was jarenlang innig verweven geraakt met de Nederlandse veiligheidsdiensten, die geen rekening leken te houden met een verkoop.