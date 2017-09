Slim algoritme Facebook simuleert menselijke gezichtsuitdrukkingen

Met slimme software hebben onderzoekers van het bedrijf honderden video's van Skype-gesprekken bestudeerd. Het algoritme heeft zo zelfstandig 'geleerd' hoe de gezichtsuitdrukkingen van mensen veranderen tijdens gesprekken.

In de toekomst kan het algoritme worden gebruikt om virtuele of fysieke robots een natuurlijkere gezichtsuitdrukking te geven, schrijven de onderzoekers van Facebook in een wetenschappelijke paper over hun werk.

Facebook trainde het algoritme om te reageren op de persoon aan de andere kant van een Skype-gesprek. Als die persoon lacht, zou de virtuele Facebook-bot bijvoorbeeld kunnen gaan glimlachen.

Wat de Facebook-software 'ziet'

Realistisch

Maar de Facebook-bot kan nog geen specifieke emoties nabootsen of reageren op de inhoud van gesprekken. Het is dan ook onduidelijk hoe realistisch het Facebook-algoritme in de praktijk zou aanvoelen.

"Echte gezichtsuitdrukkingen zijn gebaseerd op wat je denkt en voelt", zegt onderzoeker Goren Gorden van Tel Aviv University tegen New Scientist. Gordon was niet betrokken bij het onderzoek van Facebook.

In hun paper erkennen de onderzoekers van Facebook dat er nog werk aan de winkel is. Zo zouden ook individuele profielen kunnen worden gemaakt voor bots met verschillende persoonlijkheden, die bijvoorbeeld meer of minder enthousiast reageren op mensen.