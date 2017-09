Man krijgt 2,5 jaar cel voor stelen tienduizenden euro's met bankmalware

Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald.

De man verstuurde via e-mails gemanipuleerde Word-bestanden. Opende een slachtoffer zo'n Word-bestand, dan werd er malware op de computer geïnstalleerd.

Met behulp van de malware kreeg de man samen met één of meerdere handlangers toegang tot de computer. Er kon worden meegekeken op het scherm en toetsaanslagen werden vastgelegd. Daarnaast kon de malware de controle over muis en toetsenbord overnemen.

De crimineel gebruikte de malware om betaalopdrachten aan te passen. Overboekingen van bijvoorbeeld salarissen kwamen hierdoor terecht op rekeningen in het beheer van handlangers. Op deze manier zouden er tienduizenden euro’s zijn weggesluisd.

Polen

In een eerdere zaak was de man veroordeeld tot een celstraf van 42 maanden, maar in een hoger beroep is de straf verlaagd naar 30 maanden.

De man zou eerder zijn veroordeeld in Polen, maar volgens de rechter is het onduidelijk of die veroordeling actueel en geldig was. Dat zou één van de redenen zijn waarom er in het hoger beroep voor een lagere straf is gekozen.