Privacywaakhond onderzoekt camera's in reclamezuilen op NS-station

Dat bevestigt een woordvoerder van de privacywaakhond maandag tegen NU.nl, na berichtgeving van de NOS.

De NS meldde maandagochtend zelf op Twitter dat er camera's in de zuilen zitten, nadat een gebruiker van het sociale netwerk had opgemerkt dat er op een digitale reclamezuil een camera aanwezig leek te zijn.

Volgens de NS en het bedrijf achter de zuilen, Exterion Media, worden geen beelden opgeslagen met de camera's. Wel worden mensen geteld en is te zien hoe lang passanten naar de reclames kijken.

Op Amsterdam Centraal zijn 35 reclamezuilen met werkende camera's aanwezig. Op verschillende andere locaties, waaronder op het station in Amersfoort, staan de camera's uit, aldus een zegsman van Exterion tegen de NOS.

Winkelcentra

Volgens de woordvoerder van de AP mogen camera's in principe alleen door gemeentes en de politie worden geplaatst in de openbare ruimte.

Volgens haar moet nog wel duidelijk worden in hoeverre persoonsgegevens worden vastgelegd met de camera's. "Je moet precies weten wat er wordt opgenomen, wat er wordt opgeslagen, of gegevens herleidbaar zijn tot personen." De AP gaat hierover in gesprek met de NS.

De reclamezuilen van Exterion Media staan ook in meer dan honderd Nederlandse winkelcentra, waaronder Hoog Catharijne in Utrecht en Stadshart Amstelveen, zo stelt het bedrijf op zijn site. Het is niet duidelijk of de camera's daar zijn ingeschakeld. De AP zegt eerst de inzet op stations te onderzoeken, en dan mogelijk verder te kijken naar gebruik van de camera's op andere locaties.