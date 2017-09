160.000 particuliere beveiligingscamera's in database politie

Dagelijks komen er zo'n 180 nieuwe camera's in de database te staan, meldt Trouw maandag op basis van informatie die de politie heeft vrijgegeven. In oktober stonden er nog 100.000 camera's in de database.

De politie kan niet live meekijken met de particuliere camera's, die over het hele land zijn verspreid. Maar omdat de gegevens van de camera-eigenaren in de database staan, kunnen beelden wel sneller worden opgevraagd.

Ruim 14.000 agenten hebben al meer dan 84.000 keer beelden opgevraagd via het systeem, blijkt uit de gegevens waar Trouw over schrijft.

Particulieren en bedrijven mogen alleen camera's plaatsen om eigen bezittingen te bewaken, en de aanwezigheid van de camera's moet altijd worden gemeld.

Hoewel het doorgaans niet toegestaan is om camera's direct op de openbare weg te richten, kan het wel voorkomen dat stoepen of wegen op een deel van de beelden te zien zijn. Dat kan soms waardevolle informatie opleveren in politie-onderzoeken.