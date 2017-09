Apple vraagt FCC om regels omtrent netneutraliteit te behouden

Dat meldt Recode donderdag. Volgens de huidige regels mogen breedbandproviders de toegang tot legale content, apps en diensten niet blokkeren. Ook mag de kwaliteit van het internetverkeer niet aangepast worden en mogen diensten, apps en websites geen voorrang krijgen in ruil voor geld.

De FCC stemde in mei echter in met minder strenge regels. Daardoor mag legale content wel geblokkeerd worden en mogen providers websites voorrang geven in ruil voor geld. Diverse techbedrijven spraken zich al uit tegen de wijzigingen, maar Apple hield zich tot nog toe stil.

Apple zegt nu tegen de voorgestelde wijzigingen te zijn. "Aanbieders van online diensten en producten moeten zich er van kunnen verzekeren dat ze hun klanten goed kunnen bereiken, zonder verstoringen van een provider", aldus Apple.

De iPhone-fabrikant stelt dat het voortrekken van apps, diensten en websites in ruil voor geld het internet, zoals we het nu kennen, fundamenteel kan veranderen. Dat zou ten nadele zijn van consumenten, concurrentie en innovatie. "Simpel gezegd is het internet te belangrijk voor consumenten en innovatie om onbeschermd en onzeker te blijven", aldus Apple.

Reacties publiek

De wijzigingen in de regels zijn nog niet definitief. In de nacht van woensdag op donderdag werd de periode waarin het publiek mocht reageren op het voorstel afgesloten. In totaal waren er 21,8 miljoen reacties, maar daar zat ook spam bij.

Volgens onderzoek van Emprata en Broadband for America waren 1,54 miljoen unieke reacties. 98,5 procent daarvan was tegen de wijzigingen in de regels.

De FCC moet nu nog met een afgerond voorstel komen. In theorie zitten daar de reacties van de bevolking in verwerkt. Voor het voorstel een echte regelgeving wordt, moet daar eerst nog weer over gestemd worden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.