Ministerie van justitie VS onderzoekt mogelijke omkoping door Uber

Dat meldt The Wall Street Journal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kijkt of Uber een wet heeft geschonden die verbiedt om mensen in het buitenland om te kopen om deals te verzekeren.

Het onderzoek zou zich nog in een vroege, verkennende fase bevinden. Uber belooft mee te werken met het onderzoek en zegt mogelijke vragen te willen beantwoorden.

Het is de tweede keer dit jaar dat het ministerie van Justitie in de VS een onderzoek start naar Uber. In mei werd gekeken naar een schaduwapp van het bedrijf, die werd gebruikt om wetshandhavers te misleiden.

Het bedrijf schikte onlangs in een privacy-onderzoek bij de Amerikaanse handelscommissie FTC. De waakhond gaat daarom twintig jaar lang de privacy binnen Uber controleren.

Nieuwe CEO

Uber heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ook de komst van de nieuwe CEO Dara Khosrowshahi bevestigd in een e-mail aan personeel.

Een woordvoerder van het bedrijf zei eerder al dat er een nieuwe CEO was, maar noemde geen naam. Veel ingewijden hadden al verteld dat het hoogstwaarschijnlijk Khosrowshahi was.

In een brief aan werknemers van zijn oude bedrijf Expedia vertelt Khosrowshahi dat hij bang is voor zijn nieuwe positie. "Ik zit al zo lang bij Expedia, dat ik ben vergeten hoe het is om buiten dit bedrijf te leven." Bij Uber hoopt hij een nieuwe uitdaging te vinden, aldus de brief.

Khosrowshahi volgt Travis Kalanick op als CEO, die moest aftreden nadat het bedrijf centraal stond in meerdere schandalen. Daar zal de nieuwe topman zich de komende tijd ook mee bezig moeten houden.