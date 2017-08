Enorme groei muziekindustrie verwacht dankzij streamingdiensten

Dat stelt de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, die schat dat de totale omzet van de industrie groeit tot ruim 34 miljard euro per jaar in 2030.

Het leeuwendeel van die omzet, naar schatting 28 miljard euro, zal komen van betaalde streams. De opbrengsten uit optredens en concerten zullen toenemen naar dik drie miljard euro per jaar. Goldman Sachs verwacht verder dat de platenmaatschappijen Sony en Vivendi flink in waarde zullen stijgen als gevolgd van de omzetgroei.

In 2016 stegen de inkomsten uit muziekverkopen in de Verenigde Staten al naar 9,5 miljard euro, een stijging van vijftig procent ten opzichte van 2015. Het was voor het eerst in twintig jaar dat de een muziekindustrie dergelijke omzetgroei liet zien. Het illegaal downloaden en het kopiëren van platen drukt al jarenlang zijn stempel op de verkoop van muziek.

Nederland

Vorig jaar bleek dat ook de Nederlandse muziekindustrie ziet zijn omzet flink toenemen door een grote groei in het gebruik van streamingdiensten. In de eerste zes maanden van 2016 leverden streamingdiensten in totaal 40 miljoen euro op. In dezelfde periode in 2015 was dat nog maar 26,4 miljoen euro.