YouTube vernieuwt vormgeving site en apps

Tot nu toe hield YouTube sinds de oprichting in 2005 hetzelfde logo aan, meldt YouTube dinsdag.

Dat is nu licht veranderd: het woord 'Tube' staat niet langer in een rood vlakje, maar dat vlakje staat nu met een play-knop erin voor het logo. Het vernieuwde logo is volgens YouTube beter geschikt voor weergave op allerlei schermen.

Naast het nieuwe logo zijn zowel de site als mobiele apps van YouTube veranderd. De site heeft een nieuw ontwerp dat beter uitsluit bij het de Material Design-ontwerptaal van onder meer Android.

Er is meer ruimte voor video's en de site is vormgegeven met minder kleur. Naast de standaard witte vormgeving kunnen desktop-gebruikers nu ook kiezen voor een donkere modus. Die functie is te zien na een klik op de profielfoto.

Mobiele app

De mobiele app heeft ook heeft vernieuwde ontwerp, met onder meer minder kleur rondom video's. Daarnaast zijn de knoppen in de Android-versie van de app naar de onderkant van het scherm verplaatst, voor makkelijkere toegang.

Ook is het nu mogelijk om video's voor- en achteruit te spelen door links of rechts op het scherm te tikken. Met elke tik wordt de video tien seconden voor- of achteruit gespoeld.

De mogelijkheid om video's langzamer of sneller te bekijken is er nu ook op mobiel. Video's in de app hebben bovendien geen zwarte balken meer: de speler past zich altijd aan het formaat van de video aan.