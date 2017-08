'Apple ruziet met filmstudio's over prijs 4K-films'

Dat meldt de Wall Street Journal dinsdag op basis van ingewijden die bekend zijn met de onderhandelingen.

Apple zou maximaal 20 dollar willen vragen voor de films, even veel als voor sommige nieuwe films in full hd-resolutie. De filmstudio's zouden willen dat Apple 25 of 30 dollar per film vraagt.

De onderhandeling doet denken aan het begin van de muziekwinkel iTunes. Toenmalig Apple-directeur Steve Jobs stond er toen op dat liedjes maximaal 1 dollar zouden kosten en dat albums voor 10 dollar verkocht zouden worden. Platenlabels wilden hogere prijzen vragen, maar uiteindelijk lukte het Jobs om 'zijn' prijzen af te dwingen, onder meer omdat de labels zwaar te lijden hadden onder piraterij en snakten naar een populair legaal alternatief.

Streaming

De Hollywood-studio's zouden echter de controle over hun eigen prijzen willen houden. "Ik zou ook niet aan Apple vertellen wat ze voor hun iPads moeten vragen", aldus een bron binnen een studio tegen de Wall Street Journal.

Naar verluidt is Apple van plan om volgende maand de nieuwe Apple TV aan te kondigen. Daarin zou voor het eerst ondersteuning voor 4K-video's worden geïntroduceerd. Tijdens een persevenement op 12 september presenteert Apple naar verwachting ook nieuwe iPhones en een nieuwe Apple Watch.

De markt voor digitale ultra hd-films is nog vrij klein. Streamingdiensten als Netflix bieden nieuwe films en tv-series wel in 4K aan, maar de losse verkoop van zulk materiaal staat nog in de kinderschoenen. Apple heeft niet op het gerucht gereageerd en heeft nog geen officiële uitnodigingen verstuurd voor zijn evenement op 12 september.