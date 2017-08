Oprollen online zwarte markt Hansa zorgt voor angst bij drugshandelaars

Dat blijkt uit onderzoek van TNO, dat in handen is van NRC.

Ook de PGP-sleutel - waarmee de communicatie tussen een dealer en de klant wordt versleuteld - wordt door de verkopers veranderd.

Het is volgens de onderzoekers tekenend dat een deel van de dealers van naam is veranderd. Er zou sprake zijn van paniek. "Verkopers veranderen hun PGP-sleutel of verkoopnaam niet als ze niet denken dat het echt moet", aldus TNO.

In totaal zou twintig procent van de overgestapte drugsdealers een nieuwe naam voor zijn online winkel hebben gekozen. Daarnaast heeft 14 procent van de dealers alleen zijn of haar PGP-sleutel gewijzigd.

Zo’n honderd van de overgestapte dealers hebben de namen van hun online winkels behouden, aldus de onderzoekers. Slechts twaalf verkopers kozen ervoor om de naam van hun online verkoopkanaal en de PGP-sleutel gelijk te houden.

Hansa

De Nederlandse politie was deze zomer een maand lang uitbater van de grote online drugsmarkt Hansa. Deze winkel ligt diep op het internet verborgen in het zogeheten dark web, een anoniem te gebruiken deel van het internet.

Door het beheer van de site over te nemen van de gearresteerde beheerders, kon de politie informatie over kopers en verkopers bemachtigen. Er zouden tienduizenden adressen van Hansa-klanten zijn overgedragen aan Europol.

Inmiddels zijn er vier Nederlanders gearresteerd op basis van informatie van de Hansa-actie. Drie daarvan zijn jongens van 17 jaar oud, die drugs via de online markt verkochten.

Waterbed

Volgens het onderzoek trad het zogeheten waterbed-effect op nadat Hansa werd gesloten. Klanten en verkopers stapten over naar een nieuwe online drugsmarkt, in dit geval meestal Dream Market. Het aantal aanmeldingen op deze site nam toe, van gemiddeld twintig gebruikers per dag naar een nieuw gemiddelde van zestig per dag. Op sommige dagen waren er zelfs 180 aanmeldingen.

De politie zei dat de Hansa-actie juist was bedoeld om dergelijk overstapgedrag tegen te gaan, door duidelijk te maken dat er risico's bestaan op online drugshandel via het dark web.