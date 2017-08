Facebook onder vuur om niet verwijderen martelvideo's

De VN-tak International Organization for Migration (IOM) uit de kritiek in een artikel van The Times.

Mensensmokkelaars gebruiken Facebook volgens IOM als platform voor het plaatsen van video's waarop zij migranten bedreigen en mishandelen. Sinds juni zou een video te zien geweest waarop te zien is hoe Libische gangsters migranten uit Somalië en Ethiopië mishandelen.

De families van de slachtoffers werden via WhatsApp benaderd om losgeldsommen tot wel 10.000 dollar te betalen. Zo niet, zouden hun geliefden vermoord worden.

Het IOM haalt de getuigenis van een jonge Somalische man aan, die zegt 11 maanden door de mensensmokkelaars gevangen gehouden te zijn. Zijn tanden en hand zijn gebroken en hij moest met een blok beton op zijn rug liggen. De smokkelaars vroegen 8.000 dollar van de man.

Doortapt

The Times sprak een Ethiopische man die 15 maanden vastgehouden zegt te zijn. "Ze sloegen me met ijzeren staven", aldus de man. "Ze dwongen me 8.300 dollar te betalen maar dat kan mijn familie zich niet veroorloven."

Het IOM verwijt Facebook dat het de mensensmokkelaars de vrije loop heeft gelaten. Die konden Facebook zo gebruiken om voor hun diensten te adverteren.

Facebook zegt dat het de video in kwestie in juni bewust heeft laten staan. De video was volgens het sociale netwerk geplaatst door een Somalische journalist, en was daarom belangrijk om mensen te waarschuwen.

IOM-woordvoerder noemt dat "doortrapte onzin" en stelt dat de mensensmokkelaars de Somalische journalist gebruikten om hun eisen openbaar te publiceren.