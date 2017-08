Samsung-topman krijgt vijf jaar cel in corruptiezaak

De 49-jarige 'kroonprins' van Samsung, die in Zuid-Korea Lee Jae-yong wordt genoemd, zit al sinds februari in bewaring. Het schandaal leidde tot het aftreden van president Park.

Lee ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Zijn advocaat noemt de straf onacceptabel en zegt in beroep te gaan.

Lee Kun-hee, de vader van Jae-yong, is de voorzitter van Samsung. Maar hij ligt sinds 2014 ernstig ziek in het ziekenhuis, waardoor zijn zoon in de dagelijkse praktijk de leiding had. Lee Kun-hee werd zelf tot twee maal toe veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen wegens omkoping, maar twee verschillende presidenten verleenden hem gratie.

Steekpenningen

Tijdens de rechtszaak werd Jay Y. Lee ervan beschuldigd dat hij omgerekend ruim 30 miljoen euro aan steekpenningen had betaald om goedkeuring te krijgen voor een fusie tussen twee onderdelen van Samsung. Dat moest een flink belastingvoordeel opleveren.

De betalingen gingen naar een adviseur van president Park, die ook een sportpaard ter waarde van zo'n 750.000 euro ontving. Bovendien steunde Samsung het paardensportteam met een grote financiële bijdrage.

Lee zegt niets over de omkoping te hebben geweten en bovendien slecht op de hoogte te zijn van de Zuid-Koreaanse politiek, waardoor hij überhaupt weinig kennis zou hebben over de adviseurs van de president.

Chaebols

Samsung is het grootste en invloedrijkste bedrijf van Zuid-Korea, een land dat wordt gedomineerd door een handvol grote familiebedrijven (chaebols). Samsung is in Europa vooral bekend om zijn elektronica, maar is ook actief in financiële en medische sector, en in de schepenbouw.

De conglomeraten hebben ervoor gezorgd dat Zuid-Korea in de afgelopen decennia economisch zeer invloedrijk is geworden, maar volgens critici zijn de banden tussen de concerns en de overheid te nauw. Dat zou kleine bedrijven benadelen.

De nieuwe president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, wil strenger optreden tegen de chaebols. Aandeelhouders moeten meer invloed krijgen en bestuurders die worden veroordeeld wegens fraude of andere strafbare feiten kunnen niet meer rekenen op een presidentieel pardon.