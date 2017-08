FBI arresteert Chinese man gelinkt aan overheidshack in 2014

Dat bevestigt de FBI aan CNN. De verdachte is afgelopen woensdag opgepakt, toen hij landde op een vliegveld in Los Angeles. Hij woont normaliter in Shanghai.

Yu is gearresteerd wegens het maken en verkopen van de malware Sakura, die hij onlangs aanbood bij twee hackers die bedrijven in de energie- en vliegtuigsectors aanvielen. Hij ontkent enige betrokkenheid in de zaak.

OPM

Deze zelfde malware werd ook gebruikt bij een grote overheidshack in 2014, waarbij de Amerikaanse Office of Personnel Management (OPM) werd getroffen. Vertrouwelijke gegevens van 21 miljoen Amerikanen kwamen op straat te liggen.

De man is gearresteerd voor de recente verkoop van Sakura, maar de hierop volgende zaak kan mogelijk meer informatie verschaffen over de grote overheidshack. De overheid verdenkt al langer Chinese hackers van de aanval.