Webhoster anti-Trump-website moet data overhandigen aan ministerie VS

Dat meldt het bedrijf donderdag in een blogbericht. Vorige week werd duidelijk dat het ministerie allerlei gegevens over de beheerders en bezoekers van de site had opgevraagd. DreamHost zou in totaal 1,3 miljoen ip-adressen van bezoekers moeten overhandigen, maar de webhoster vocht dat verzoek aan in de rechtbank.

Het ministerie maakte dinsdag bekend het verzoek in te perken. De openbaar aanklager zei dat er "geen interesse" is in de ip-adressen. Het was dan ook niet de bedoeling om het dataverzoek zo breed te formuleren.

Wel worden er nog altijd gegevens opgevraagd over de beheerders van de website. Daarnaast wil het ministerie de inhoud van e-mails en de discussielijst hebben.

Een rechter heeft nu bepaald dat die gegevens overhandigd moeten worden aan het ministerie. De rechtbank houdt bovendien streng toezicht op het proces. Zo wordt er bepaald wie er binnen de overheid toegang heeft tot de data. Ook moet het ministerie informatie geven over alle methoden die ze gebruiken om de data te doorzoeken.

Overwinning

DreamHost noemt de beslissing van de rechter een overwinning. "Het is een stap in de goede richting", zegt advocaat Chris Ghazarian tegenover Techcrunch.

De data werd opgevraagd wegens een onderzoek naar demonstraties tijdens de inauguratie van president Donald Trump. Daarbij werden ongeveer tweehonderd mensen gearresteerd, onder meer vanwege vandalisme.

DDoS-aanval

DreamHost werd donderdag ook het slachtoffer van een DDoS-aanval, zo liet het bedrijf op Twitter weten. Daardoor waren de meeste diensten van de webhoster offline. De aanval begon tussen 17.00 en 18.00 uur (Nederlandse tijd). Inmiddels zijn de meeste diensten weer online.

DreamHost staat bekend om het hosten van controversiële websites. Onder meer de neo-Nazi-website The Daily Stormer werd daar gehost, maar is inmiddels verbannen. Tijdens de DDoS-aanval werd de website echter tijdelijk weer online geplaatst, meldt Ars Technica. Wie er achter de DDoS-aanval zit, is niet bekend.

The Daily Stormer plaatste eerder deze maand een artikel waarin Heather Heyer werd aangevallen. Heyer kwam om tijdens de protesten in Charlottesville, toen zij werd aangereden door een extreemrechtse demonstrant. De website is inmiddels weer offline gehaald.