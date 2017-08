Verdachte van enorme Yahoo-hack bepleit onschuld

Dat deed hij woensdag in een Amerikaanse rechtbank, waar hij werd geconfronteerd met 47 beschuldigingen van hacken, identiteitsdiefstal, fraude en bedrijfsspionage. Dat meldt persbureau Reuters.

De 22-jarige Karim Baratov, een Canadees staatsburger die in Kazachstan werd geboren, werkte volgens de VS in opdracht van de Russische inlichtingendienst FSB. Baratov werd dinsdag door Canada uitgeleverd na zijn arrestatie in maart.

Naast Baratov wordt nog een criminele hacker, Alexsey Belan, gezocht door de FBI. Hij is op vrije voeten in Rusland. Daarnaast heeft de VS twee FSB-medewerkers aangeklaagd die de opdrachtgevers van het duo zouden zijn geweest. Eén van hen werkt nog voor de FSB, terwijl de ander om ongerelateerde redenen is aangeklaagd wegens landverraad in Rusland.

Spionage

Volgens de Amerikaanse aanklagers drongen Baratov en Belan binnen bij Yahoo door gerichte e-mails te sturen aan medewerkers, meldt The Register. Uiteindelijk konden zij vanaf oktober 2014 achttien maanden lang in de systemen van het internetbedrijf rondneuzen. Daarbij werden inloggegevens van zeker 500 miljoen gebruikers gestolen.

Zelf zouden de hackers de gegevens van duizenden mailaccounts hebben ingezien. In eerste instantie richtten zij zich vooral op Russische journalisten en zakenlieden, maar later maakten zij zich ook schuldig aan industriële spionage op westerse bedrijven, aldus de aanklagers.

Belan zou de zoekresultaten van Yahoo bovendien hebben beïnvloed, waardoor mensen die zochten naar erectiestoornissen werden doorverwezen naar een pagina waar hij een commissie over ontving.

Gmail

Volgens de openbaar aanklager hackte Baratov ook Gmail-accounts. De hacker zou niet bij de systemen van Google zelf zijn binnengedrongen, maar wel individuele accounts van Russische politici en zakenmensen hebben getroffen.

De advocaten van Baratov zeggen dat hij niet wist voor wie hij werkte of wat hij precies deed.