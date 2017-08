Ministerie VS staakt strijd om gegevens bezoekers anti-Trump-website

Vorige week maakte webhoster Dreamhost bekend dat het ministerie allerlei gegevens over de beheerders en bezoekers van de site had opgevraagd. In totaal zou de webhoster 1,3 miljoen ip-adressen van bezoekers moeten overhandigen, maar Dreamhost vocht dat verzoek aan in de rechtbank.

Het ministerie doet onderzoek naar demonstraties tijdens de inauguratie van president Donald Trump. Daarbij werden ongeveer 200 mensen gearresteerd, onder meer vanwege vandalisme.

De openbaar aanklager stelde dinsdag in een bericht aan de rechtbank dat er "geen interesse" is in de ip-adressen, meldt Gizmodo. Het was niet de bedoeling om het dataverzoek zo breed te formuleren, aldus het ministerie.

Er worden nog altijd wel gegevens opgevraagd van beheerders van de site. Het ministerie lijkt op zoek te zijn naar informatie over de organisatoren van de protesten. De digitale burgerrechtenbeweging EFF blijft kritisch: "Eerst was het min of meer een sleepnet en een heksenjacht", zegt advocaat Mark Rumold tegen Gizmodo. "Nu is het alleen nog een heksenjacht."