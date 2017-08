Programmeur die loterij manipuleerde krijgt 25 jaar celstraf

Dat heeft de rechter bepaald, meldt Associated Press.

Volgens de aanklager zal de celstraf van 25 jaar in de praktijk veel lager uitkomen, omdat de man niet eerder is veroordeeld. Hij zou wegens goed gedrag al over drie tot vijf jaar weer vrij kunnen komen.

De programmeur was verantwoordelijk voor de software gebruikt op computers van loterijen in 33 staten. Hij had de software aangepast, zodat bepaalde getallen een veel hogere kans op winst hadden op specifieke dagen.

Vrienden

De man vertelde zijn broer en een paar vrienden over de gemanipuleerde loterijsoftware, zodat zij op de betreffende dagen konden meespelen om te winnen. Op deze manier wist de programmeur 2,2 miljoen dollar te verdienen.

Er werd tussen 2005 en 2010 gefraudeerd via de aangepaste software. De loterijtoezichthouder kwam het lek op het spoor, toen een vriend van de programmeur een lot ter waarde van 14 miljoen dollar wilde verzilveren