'Uber wil voormalig topman General Electric als nieuwe CEO'

Uber zou nog drie mogelijke opvolgers overwegen voor de in juni opgestapte voormalig CEO Travis Kalanick. Daarvan is Jeff Immelt de favoriet, zeggen bronnen tegen Recode.

Immelt was tussen 2001 en augustus 2017 CEO van GE, en is nu voorzitter van de raad van commissarissen van het conglomeraat. De 61-jarige Amerikaan zou volgens de bestuursraad van Uber het best in staat zijn om de verpeste bedrijfscultuur en de aangetaste reputatie van de taxidienst te repareren.

De voormalig GE-topman wordt geroemd om zijn standvastige manier van leidinggeven. Met die reputatie zou Immelt Uber geschikt moeten maken voor de beursgang waar al lange tijd geruchten over gaan.

Het is nog niet zeker of Immelt inderdaad CEO van Uber wordt. De twee andere kandidaten zouden nog worden overwogen. Het is niet bekend wie de andere twee kandidaten zijn.

Binnen twee weken

Naar verwachting stemt de bestuursraad van Uber binnen twee weken over een nieuwe CEO. De stemming hoeft niet unaniem te zijn, een meerderheid is voldoende.

Voormalig CEO Travis Kalanick stapte in juni na druk van de bestuursraad op bij Uber. De schandalen bij de taxidienst volgden elkaar in hoog tempo op, en de bestuursraad vertrouwde Kalanick onvoldoende om dat tij te kunnen keren.

Geruchten dat Kalanick zelf opnieuw de functie van CEO wilde gaan bekleden, werden onlangs door Uber-mede-oprichter en bestuurslid Garrett Camp ontkracht.

Wel zou Kalanick dwarsliggen bij de zoektocht naar een nieuwe CEO. Sinds zijn terugtreding is hij nog wel lid van de raad van bestuur. Kalanick zelf ontkent dwars te liggen.