YouTube voegt 'breaking news' toe aan app en website

Dat ontdekte Android Police in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op de website krijgt de setie hetzelfde uiterlijk als andere lijsten op de startpagina van YouTube, zoals bijvoorbeeld de uitgelichte video’s. In de app is er een lijst met video's te zien waar horizontaal doorheen kan worden gescrold.

Het is niet duidelijk of de video's alleen te bekijken zijn tijdens grote internationale gebeurtenissen, of dat ze er altijd staan. Ook is niet bekend of de video's uitgezocht worden door een redactie of dat er een algoritme achter zit.

De nieuwe sectie is vooralsnog niet voor iedereen zichtbaar. Of het kanaal nog verder uitgerold wordt naar andere gebruikers, is niet bekend.