China opent 'cyber-rechtbank' voor online geschillen

Dat schrijft het China Law Blog. De rechtbank kan zaken rond bijvoorbeeld online winkelen en inbreuk op merkrecht van begin tot eind afhandelen.

Zaken worden elektronisch ingediend. De rechtbank bevindt zich in de stad Hangzhou, maar betrokkenen kunnen de zaak online volgen via een speciaal account. De data wordt versleuteld, zodat anderen niet mee kunnen kijken.

Om een zaak in te dienen, identificeert de eiser zichzelf via een betaaldienst of door op locatie een id-kaart te tonen. Voordat het daadwerkelijk tot een zaak komt, wordt eerst bemiddeld via internet, telefoon of een videoconferentie.

Volgens de website van de cyber-rechtbank kan een aanklacht binnen vijf minuten worden ingediend. Als voordelen wordt het besparen op kosten en tijd genoemd.

Internetwinkels

De rechtbank bevindt zich in Hangzhou, waar veel e-commerce bedrijven zijn gevestigd. Volgens de Chinese wet moeten rechtszaken tegen bedrijven worden afgehandeld in de stad waar het bedrijf staat geregistreerd.

De afgelopen jaren zagen rechtbanken in Hangzhou het aantal zaken rond online winkelen flink toenemen, van zeshonderd in 2013 tot tienduizend in 2016.